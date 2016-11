Gesellschafterwechsel bei hamcos

Mit der S&T AG steigt ein neuer und starker Partner bei hamcos ein. Die hamcos IT Service GmbH, einer der größten Anbieter von ganzheitlichen IT Lösungen und Dienstleistungen Oberschwabens, freut sich mitteilen zu können, dass ein Gesellschafterwechsel vollzogen wurde und mit der österreichischen S&T AG ein neuer starker und strategischer Gesellschafter einsteigt.

(firmenpresse) - Für die hamcos bedeutet dies eine optimale Einbindung des breiten Produktspektrums, das die S&T mitbringt, und die Stärkung ihrer Marktposition mit S&T als strategischen Partner.



Der börsennotierte Linzer Technologiekonzern S&T AG, Gesamtanbieter für IT-Lösungen in Mittel- und Osteuropa, hat im August 2016 eine Beteiligung an der hamcos IT Service GmbH, Hohentengen im Landkreis Sigmaringen, übernommen und expandiert so weiter in Richtung Deutschland.



Im Rahmen der Transaktion ist die CoSi als Gesellschafter und Julius Winter als Geschäftsführer ausgeschieden.



Mit der S&T AG haben wir einen wirklich sehr zukunftsorientierten Partner gefunden und es macht uns stolz einen so renommierten und strategischen Partner für uns gewonnen zu haben. Die Anteilsmehrheit bleibt bei Gründer Frank Hampel und an der Fokussierung auf mittelständische Unternehmen und öffentliche Auftraggeber wird sich nichts ändern.



Frank Hampel, hamcos-Gründer und geschäftsführender Gesellschafter:



„Mit der S&T als Partner an unserer Seite haben wir die Möglichkeit auf einen breiten Pool an Know-how und Expertise der S&T-Mitarbeiter zurückgreifen zu können. Wir sehen durch diese Beteiligung eine Basis für weiteres Wachstum und strategische Zukäufe in Baden-Württemberg, ebenso für die Weiterentwicklung unserer eigenen hamcos Cloud- und Managed Service-Lösungen. Die exzellent aufgestellten Bereiche wie die Cloud Integration mit Microsoft Azure, Client Management, Outsourcing und die Internationalität der S&T, geben uns die Möglichkeit bei Bedarf auch eine länderübergreifende Betreuung von Kunden anbieten zu können.“



Michael Jeske, S&T AG COO:



„Die hamcos IT Service GmbH passt in der DACH-Region perfekt zur Systemhaus-Sparte der S&T AG, die ganzheitliche IT-Lösungen nach dem „Plan-Build-Run-Prinzip“ anbietet und u. a. in den Bereichen Client Management und Data Center besonders schlagkräftig aufgestellt ist. Mit der Technologie aus unseren Konzernunternehmen können wir neben dem klassischen Systemhaus-Leistungsportfolio auch Produkte aus dem Embedded- bzw. IoT-Umfeld anbieten. Die Leistungstiefe ist dabei maximal: Von der Entwicklung bis zur Implementierung und Wartung können wir alles aus einer Hand erbringen."





Wolfgang Pfeil, hamcos Prokurist & Vertriebsleiter:



„Mit dem Einstieg der S&T als strategischer Investor sind die Weichen für die Zukunft gestellt und untermauern unser geplantes Wachstum im Rahmen der hamcos Agenda 2020. Ein breites Spektrum an Ressourcen und thematischer Vielfalt verschaffen uns so einen technologischen und innovativen Vorsprung. Die hamcos freut sich sehr auf die Zusammenarbeit und ist überzeugt, dass durch die Fusion vorteilhafte Synergien entstehen werden - auch für Sie als unser Kunde!“



Der Technologiekonzern S&T AG (www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) ist mit rund 2.400 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im TecDAX-Aktienindex gelistete und im Prime Standard der Deutschen Börse notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. Als namhafter IT-Hersteller verfügt S&T über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security, Embedded Computer und Smart Energy.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://www.hamcos.de/it-unternehmen-systemhaus/news/gesellschafterwechsel-bei-hamcos/kat//2016/11/29/



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

IT Service und IT Dienstleister am Bodensee nahe Bad Saulgau



Die hamcos IT Service GmbH (kurz: hamcos) ist einer der größten IT Dienstleister in der Region Bodensee - Oberschwaben - Hegau.



Im September 2009 entstand aus einer Fusion der Firmen Hampel Systemhaus GmbH (gegründet 1994) und Teilen der CoSi Elektronik GmbH (gegründet 1983) der IT Dienstleister in Bad Saulgau Hampel-CoSi IT Service GmbH. Im Dezember 2012 zog das IT Systemhaus Bad Saulgau nach Hohentengen um und im März 2014 wurde das Unternehmen in hamcos IT Service GmbH umfirmiert.



hamcos beschäftigt an dem Standort Hohentengen (Nahe Bad Saulgau und Mengen) und der Geschäftsstelle in Weingarten insgesamt 55 Mitarbeiter. hamcos ist Teil der CoSi Elektronik Gruppe, mit insgesamt 100 Mitarbeitern, die sich um den IT Service im Raum Bodensee und Oberschwaben kümmern.



Als IT Service Spezialist für mittelständische Kunden hat hamcos als IT Dienstleister am Bodensee seinen Fokus auf folgende Zielgruppen gerichtet:



IT Service für öffentliche Auftraggeber und Schulen

IT Service für Industrie und Handel

IT Service für Mittelstand

IT für Steuerberater

IT für Kirchen und soziale Einrichtungen



Zu den Schwerpunkten und besonderen Stärken der hamcos IT Service GmbH gehören Server- und Storage-Systeme, Backup-Konzepte, Virtualisierungslösungen und Netzwerktechnik sowie Managed Services und bedarfsgerecht angebotene Dienstleistungen für Unternehmen und Gemeinden im Raum Bodensee und Oberschwaben von Ravensburg über Bad Saulgau bis Ulm.



Unsere Fachkompetenz als IT Dienstleister wird unter anderem durch die Goldpartnerschaft mit den Firmen NetApp und Microsoft untermauert. Von Fujitsu wurden wir als Select Expert Partner ausgezeichnet. Die VMware Enterprise Solution Partnerschaft belegt die Professionalität von hamcos im Bereich der Server-, Desktop und Anwendervirtualisierung.



Als zertifizierter Vertriebspartner vieler weiterer namhafter Soft- und Hardwarehersteller und aufgrund des fundierten Know-how unserer erfahrenen Spezialisten bieten wir Ihnen hochwertige Dienstleistungen und innovativen IT Service im Raum Bodensee, Bad Saulgau, Sigmaringen, Oberschwaben und München an.



hamcos, Ihr kompetenter IT Dienstleister am Bodensee, deckt die komplexen Anforderungen moderner Unternehmen und öffentlicher Einrichtungen ab, sobald es um IT Service geht.

Kommentare zur Pressemitteilung