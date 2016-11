Wasserskishow Erstes Deutsches Wasserski Show Team

Die Webseite des Ersten Deutschen Wasserski Show Team`s ist wegen veralteter Software im Moment nicht zu erreichen.

Sie können aber Information und Nachrichten über die Facebook Seite einsehen bzw. Nachrichten senden. Geben Sie bei Facebook : Erstes Deutsches Wasserski Show Team, ein.

Europas größtes und erfolgreichstes Team mit 3 Weltrekorden ,2 Auftritten bei „ Wetten dass…???“

Das Team , steht Ihnen auch weiterhin mit spektakulären Show Events in der Zukunft zur Verfügung.

Im Team befinden sich Deutsche-Europa und Weltmeister.

Maßgeblich beteiligt, war das Team an diesen spektakulären Events:

Eröffnungsgala der Frauenfussball WM in Frankfurt 2011

25 Jahre Wiedervereinigung 2015 Abschlussfest in Frankfurt auf dem Main

Unsere Erfindung, die Nachtwasserski Show, mit beleuchten Wasserski und Kostümen, sowie dem Feuerwerk auf Wasserski, wird inzwischen kopiert.

Weitere High Light`s sind Stunts auf und über dem Wasser.

Brennende Wasserskiläufer, sowie Tuchakrobatik an einem Kran, sind Publikumswirksame Show Acts.

Nach wie vor ist das Wasserski Show Team präsent.

