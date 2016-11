Mit dem Abschluss Personalfachkauffrau IHK eine Karriere im Personalwesen im Raum Würzburg anstreben.

Sie möchten im Personalwesen Karriere machen, doch dieser Wunsch erfordert eine Weiterbildung?Bilden Sie sich bei carriere & more Würzburg in 15 Tagen zur Personalfachkauffrau weiter.

(firmenpresse) - Mit einer beruflichen Fortbildung zur/m Geprüften Personalfachkauffrau IHK erhalten die Teilnehmerinnen personal- und betriebswirtschaftliche Kenntnisse und zugleich die Qualifikation für eine Karriere als Personalreferentin oder als Führungskraft.

Damit die IHK-Prüfung zur Geprüften Personalfachkauffrau schnellstmöglich abgelegt werden kann, bietet carriere & more private Akademie Würzburg GmbH einen berufsbegleitenden Lehrgang in nur 15 Tagen am Wochenende an.

Der Kurs enthält alle Inhalte der Prüfungsvorgaben der IHK. Die Prüfung wird bei der IHK Würzburg-Schweinfurt abgelegt. Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist neben der Berufserfahrung im Personalwesen auch der Nachweis der erfolgreich absolvierten Ausbildereignungsprüfung. Für die Ausbildereignungsprüfung bietet carriere & more einen 4-tägigen Vorbereitungskurs an.

Durch den Einsatz des eva®-Lernsystems mit speziell aufbereiteten Skripten, Lernvideos und -audios, Lernkarteikarten und einer zielgerichteten Prüfungsvorbereitung ist der Prüfungserfolg sogar durch eine Geld-zurück-Garantie bei Nichtbestehen abgesichert. Damit die Teilnehmerinnen sich vom Kurs und dem eva®-Lernsystem überzeugen können, bietet carriere & more Würzburg zwei kostenlose Testtage an.

Die Kurse finden gut erreichbar per Auto oder öffentlichem Nahverkehr in Würzburg im Gewerbegebiet Heuchelhof, in der Max-Mengeringhausen-Str. 6 statt und starten einmal Mal pro Jahr, im nächsten Jahr am 07.01.2017.

Monatlich findet ein kostenloser Infoabend statt. Der nächste Infoabend ist am 08.12.2016 um 19 Uhr. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.schneller-schlau.de oder telefonisch unter der kostenlosen Rufnummer 0800 466 5 466.









carriere & more private Akademie Würzburg GmbH ist der innovative Bildungsträger in Unterfranken für Weiterbildungslehrgänge, die mit einem IHK-Abschluss enden. Die "Freude am Lernen" steht Mittelpunkt der Philosophie, der sich alle Mitarbeiter verschrieben haben. Das Ziel ist es, Teilnehmer in möglichst kurzer Zeit und einer angenehmen Lernatmosphäre zum angestrebten Prüfungserfolg zu führen.



carriere & more private Akademie Würzburg GmbH

Max-Mengeringhausen-Str. 6, 97084 Würzburg

