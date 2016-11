Donau Kreuzfahrten – mehrtägige Schiffsreisen auf der Donau jetzt buchen!

(firmenpresse) - Schiffsausflüge auf Flüssen erfreuen sich einiger Beliebtheit. Oftmals nehmen derartige Ausflüge nur wenige Stunden in Anspruch. Manche Flüsse aber wurden in den letzten Jahren als attraktive Kreuzfahrtziele entdeckt und werden nun dementsprechend für das Veranstalten mehrtägiger Schiffsreisen genutzt. Ein Beispiel sind Donau Kreuzfahrten wie sie etwa auf kreuzfahrten-reisebuero.de vorgestellt werden.



Eine Reise durch die Geschichte Europas



Die Donau ist von Deutschland bis hinein ins Schwarze Meer mit Kreuzfahrtschiffen befahrbar. An ihrem Ufer liegen sehenswerte Naturlandschaften, quirlige Metropolen und geschichtsträchtige Städte. Somit bietet sich der Fluss geradezu für abwechslungsreiche und interessante Kreuzfahrten an. Vom Frühjahr bis zum Herbst 2017 lädt die Reederei A-ROSA an mehreren Terminen zu einem echten Klassiker ein und zwar zu einer Reise durch die Geschichte Europas. Von Engelhartszell in Österreich bis ins slowakische Bratislava geht die Fahrt. Auf dem Weg dorthin stehen Stopps in Wien, Budapest und Esztergom auf dem Programm.



Und zurück über Krems durch die Wachau bis nach Melk



Wer meint, damit seien alle Highlights der Reise des Portals kreuzfahrten-reisebuero.de absolviert, wird auf der Rückfahrt eines Besseren belehrt. Es geht ins österreichische Krems und von dort aus weiter durch das UNESCO Weltkultur- und –naturerbe Wachau nach Melk mit seiner denkmalgeschützten Altstadt. Krems, Melk und die Wachau sind aufgrund ihrer Nähe zu Deutschland übrigens auch im Rahmen von Schnupperkreuzfahrten beziehungsweise Kurzkreuzfahrten entdeckbar. Kurzentschlossene können beispielsweise jetzt noch eine Adventskreuzfahrt im Dezember 2016 auf dem 5-Sterne-Schiff DCS Amethyst ab Passau buchen.







http://www.kreuzfahrten-reisebuero.de/donau-kreuzfahrten



Der Tätigkeitsschwerpunkt des Reiseunternehmens Uelzener Ferienwelt GmbH & Co KG liegt auf der Vermittlung von Fluss- und Hochseekreuzfahrten. Jene werden auf der Webseite kreuzfahrten-reisebuero.de ausführlich beschrieben. Organisiert werden die Reisen von bekannten Reedereien. Die Uelzener Ferienwelt ist Payback-Partner. Bei einer Buchung über diese werden Punkte dem Payback-Konto gutschrieben.



