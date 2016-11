Gesichtspflege pur, pflegend und unkompliziert. Geht das?

Der Winter setzt unseren Gemütern nun wieder ordentlich zu. Die Heizung ist hochgeschraubt und unsere Haut schreit nach Feuchtigkeit. Eine wirklich gute Hautpflege, auch für unser Gesicht ist nun Pflichtprogramm.

Das ANCURA Gesichtsöl mit ausschließlich natürlichen Zutaten ist der ideale Begleiter und pflegt auch besonders anspruchsvolle Haut lang anhaltend.



(firmenpresse) - Mutterstadt, Dezember 2016 „Als bekennende Trägerin einer doch komplizierten Gesichtshaut ist mir eine nachhaltige, aber natur belassene Pflege besonders wichtig. Wobei als spirituell denkender Mensch auch der Duft ein sehr wichtiger Bestandteil sein muss. Die herkömmlichen Produkte in den Drogeriemärkten konnten mich allerdings nie völlig überzeugen. Auf meinen Reisen in das fantastische Griechenland, durfte ich Gast in einer traditionellen Ölmühle sein und hier die fantastischen Eigenschaften eines kaltgepressten und wirklich hochwertigen Olivenöl kennen lernen“, schwärmt Anette Neumann von der Leitidee ihres eigenen Pflegeproduktes, dem ANCURA Gesichtsöl.

Die Qualität hatte Sie überzeugt und ließ sie nun ihre eigene Pflegeserie kreieren.





Dem Entschluss folgten monatelange Recherchearbeiten und viele verschiedene Mischungen und Testreihen, bis das gewünschte Gesichtsöl gelang. Bei der Herstellung verzichtet Anette Neumann auf künstliche Zusätze und legt besonderen Wert auf die größte Sorgfalt bei der Wahl der verwendeten Inhalltsstoffe. Das Ergebnis ist dieses kostbare Öl aus einer Kombination von Virgin Olivenöl, das auch in der Naturkosmetik verwendet wird, pflegendem Jojobaöl, Walnussöl aus der Provence. Abgerundet wird es mit einem Hauch Orangenöl für den Sommerduft. Auch die Kundinnen und Kunden, die das Ancura GesichtsÖl verwenden, sind überzeugt und wollen nicht mehr darauf verzichten, wie Helga S. :“ Das Öl hat für mich schon Suchtfaktor “, sagt die 42-Jährige. „Ich bin ich nicht nur begeistert weil es nur aus reinen Ölen besteht, sondern auch weil es keinerlei Parabene oder sonstige Zusatzstoffe enthält.“



Das Ancura Gesichtsöl und weitere Produkte dieser Pflegeserie sind über die untenstehende Kontaktadresse erhältlich sowie unter https://www.myspiritlife.de im Shop zu finden (26,95€/30ml).









https://www.myspiritlife.de/



Kontakt:

Ancura by Oel38

Anette Neumann

Ahornstraße 10

67112 Mutterstadt

06234-928754

ancura(at)t-online.de





Oel38 ist eine kleine Manufaktur, die sich der Herstellung von Premium Naturkosmetik verschrieben hat und diese konsequent auf die Bedürfnisse der Verbraucher abstimmt.

oel38

