WJ Lichtenfels: Neuwahlen und zwei Ehrungen

Die Neuwahlen der Vorstandschaft standen bei der Jahreshauptversammlung der Wirtschaftsjunioren Lichtenfels im Mittelpunkt sowie zwei Ehrungen: Christian Kraußund Markus Zahner erhielten die goldene Ehrennadel, das ist die höchste Auszeichnung.

Ausgezeichnet mit der goldenen Ehrennadel: Christian Krauß(Mitte) und Markus Zahner (3.v.l.).

(firmenpresse) - Es war ein bewegtes Jahr gespickt mit zahlreichen Veranstaltungen, spannenden Vorträgen und Workshops, auf das Kreissprecher Christian Laube zurückblicken konnte. Mit Vorträgen zum Thema "Mutige Unternehmer" von Lutz Langhoff oder der Veranschaulichung der Herausforderungen durch "Big Data" von Michael Ehlers war das diesjährige Programm vielseitig und abwechslungsreich. Ergänzt wurde es durch spannende Betriebsbesichtigungen, unter anderem bei der John GmbH, die als sehr modern organisiertes Unternehmen das Schlagwort "Handwerk 4.0" anschaulich machte. Regelmäßige Stammtische und gesellige Ereignisse sowie vielfältige Experten-Workshops, zum Beispiel zu den Tücken und Fallstricken im Falle einer Erbschaft oder zu Körpersprache und Mimikresonanz, rundeten es ab.

Alles in allem ein vielseitiges Programm: Man habe sich manchmal nur schwer entscheiden können, welche der hochkarätigen Veranstaltungen man besuchen solle, so das Feedback der Mitglieder. Trotz dieser großen Vielfalt konnte Schatzmeister Christian Gleißner ein positives Finanzergebnis präsentieren, das von den Mitgliedern mit Wohlwollen honoriert wurde.

Dem Verband gelang es im zurückliegenden Jahr auch, neue aktive Mitglieder zu gewinnen. Sie wurden im Rahmen der Jahreshauptversammlung aufgenommen. Dies waren: Jonas Knöffel (Snow & Fun Reisen), Alexander Werner (DVAG Deutsche Vermögensberatung) und Sebastian Fischer (illusionStudio). Des Weiteren wurden 4 neue Fördermitglieder (ab 45 Jahre) begrüßt.

In diesem Jahr standen auch wieder Vorstandswahlen auf dem Programm. Kreissprecher Christian Laube beendete planmäßig seine Tätigkeit als Vorsitzender. Ihm folgt Christian Krauß nach, der bislang Schriftführer war. Das Amt des Stellvertreters und Schriftführers übernimmt Sebastian Fischer und Anne Krauß wurde als neue Beirätin gewählt. Das Votum erfolgte für alle drei einstimmig.

Einen Höhepunkt hatte der scheidende Kreissprecher Christian Laube noch als Überraschung auf der Agenda. Zusammen mit dem stellvertretenden Landesvorsitzenden Klaus Brugberger überreichte er die goldene Ehrennadel an Christian Krauß und Markus Zahner. Christian Krauß erhielt die höchste Auszeichnung des Verbandes für sein langjähriges und stetiges Engagement. "Er ist seit 20 Jahren aktiv und weit über das normale Maß hinaus auch immer wieder in der Vorstandschaft engagiert", sagte Laube in seiner Laudatio.

Markus Zahner wurde unter anderem für seine Tätigkeit als stellvertretender Landesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Bayern sowie als langjähriger Pressesprecher des Verbandes ausgezeichnet. "Sein Wirken war weit über die Grenzen unseres Kreises hinaus spürbar", sagte Christian Laube.

1953 gegründet ist der Kreisverband Lichtenfels einer der ältesten Verbände innerhalb der deutschen Wirtschaftsjunioren. Mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedern aus allen Bereichen der Wirtschaft bilden die Wirtschaftsjunioren Deutschland den größten deutschen Verband von jungen Unternehmern und Führungskräften. Mit 4.500 Mitgliedern ist Bayern der größte Landesverband.

Unsere Mitglieder bereiten wir auf Führungsaufgaben vor und geben ihnen die Werteorientierung unseres Verbandes als Leitlinie mit: "Create better leaders to create better societies" - wie es unser Weltverband Junior Chamber International formuliert.

Wirtschaftsjunioren Lichtenfels

