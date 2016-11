Das Ergebnis begeistert: CAD Schroer Spendenradeln 2016

Unternehmensweite Radfahr-Aktion ging auch in diesem Jahr mit einem guten Ergebnis ins Ziel

CAD Schroer Spendenradeln 2016

(firmenpresse) - Moers, Deutschland – 30. November 2016: Zum mittlerweile 6. Mal findet die Radfahr-Aktion statt und die Mitarbeiter von CAD Schroer haben Ihre Autos 7 Monate lang zuhause gelassen und sind mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Das Resultat kann sich sehen lassen.



Mit dem Fahrrad zur Arbeit

Letzten Monat ist sie zu Ende gegangen, die diesjährige Radelaktion des Engineering Software Entwicklers aus Moers. Wie in den Vorjahren, rief das in Moers-Kapellen ansässige Unternehmen auch in diesem Jahr seine Mitarbeiter dazu auf, das Auto stehen zu lassen und mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Das hat sich gelohnt. Denn im August zählte jeder Fahrrad-Kilometer für einen guten Zweck, den die Firmenleitung mit einer Spende von 50 Cent pro gefahrenen Kilometer honorierte.



Radfahren für einen guten Zweck

Jedes Jahr initiiert CAD Schroer eine unternehmensweite Radfahr-Aktion. Von März bis Oktober werden täglich alle geradelten Kilometer der Mitarbeiter gezählt. Im August wurden alle Kilometer, die mit dem Fahrrad zur Arbeit oder während einer Feierabendtour mit Kollegen gefahren wurden, direkt dem Spendenkonto gutgeschrieben.



Radeln im Sommer 2016

„Wir sind in diesem Jahr insgesamt mehr als 20.000 km geradelt. Das ist ein fantastisches Ergebnis, wenn man bedenkt wie das Wetter in diesem Sommer war,” so Gudrun Tebart von CAD Schroer. „Alleine der Spendenmonat schlug mit nahezu 6.000 km zu Buche, die mit 50 Cent für jeden Kilometer an einen guten Zweck gehen." Gudrun Tebart: „Unsere Erwartungen haben sich erfüllt. Das große Engagement unserer Kollegen ist für mich von Jahr zu Jahr immer wieder begeisternd.“



Mehr zum sozialen Engagement von CAD Schroer:





http://www.cad-schroer.de/unternehmen/soziales-engagement.html?utm_campaign=pr161130_Spendenradeln&utm_medium=press-release



CAD Schroer ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Engineering-Lösungen. Seit fast 30 Jahren betreut CAD Schroer Kunden aus den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, der Automobil- und Zulieferindustrie sowie die öffentlichen Versorgungsunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft.



Mit mehreren Außenstellen und Tochterunternehmen in Europa und in den USA präsentiert sich das Unternehmen heute stärker und zeitgemäßer denn je.

Die Produktpalette von CAD Schroer umfasst Lösungen aus dem Bereich Konstruktion, Anlagenbau, Fabrikplanung und Datenmanagement.



Unternehmen in 39 Ländern vertrauen auf MEDUSA®, MPDS™, STHENO/PRO®, M4 ISO und M4 P&ID FX, um sich effizient und flexibel in einer integrierten Konstruktionsumgebung zwischen allen Phasen der Produkt- oder Anlagenentwicklung zu bewegen. Darüber hinaus werden Kunden durch Serviceleistungen wie Consulting, Schulung, Wartung und technischen Support bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützt.



Dies und eine individuelle Kundenpflege sorgen für höhere Wettbewerbsfähigkeit, geringere Kosten und für bessere Qualität.

CAD Schroer ist zusätzlich ein autorisierter PTC-Partner in den Bereichen Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb. Durch seine kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter bietet der Software-Entwickler einen hohen Mehrwert für die komplette Bandbreite an Lösungen und Dienstleistungen im PTC-Produktumfeld.



CAD Schroer GmbH

CAD Schroer GmbH

Fritz-Peters-Straße 11

47447 Moers

Website: www.cad-schroer.de

Email: info(at)cad-schroer.de

Telefon:

Deutschland: +49 2841 9184 0

England: +44 1223 460 408

Frankreich: +33 141 94 51 40

Schweiz: +41 44 802 89 80

Italien: +39 02 49798666

USA: +1 866-SCHROER (866-724-7637)

Kommentare zur Pressemitteilung