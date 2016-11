Für Nutzfahrzeughalter: optimale Fahrzeugpflege bietet die LKW Waschhalle

LKW Waschhalle Hoppegarten

(firmenpresse) - Nutzfahrzeuge wie LKW, Transporter und Busse werden täglich aufs Äußerste beansprucht. Sie müssen Wind und Wetter auf den Straßen trotzen und dabei Hunderttausende von Kilometern zurücklegen. Das stellt höchste Ansprüche an das Material und die Technik. Deshalb sollten diese in regelmäßigen Abständen überprüft und gepflegt werden. Ersteres ist gesetzlich vorgeschrieben und wird von einer Fachwerkstatt erledigt, letzteres obliegt größtenteils dem Fuhrunternehmen beziehungsweise dem jeweiligen Fahrzeugführer selbst. Dabei können sie auf die professionelle Hilfe einer LKW Waschhalle zurückgreifen. Auf lkw-waschhalle-hoppegarten.de stellt sich eine solche vor. Und das Besondere: In den Monaten November und Dezember bietet die LKW Waschhalle Hoppegarten montags und dienstags eine kostenlose Unterbodenwäsche zu jeder Hauptwäsche an.





Pflege genauso wichtig wie technische Instandhaltung



Die Pflege des Fahrzeugs nimmt einen mindestens ebenso hohen Stellenwert ein wie die technische Instandhaltung, denn sie verlängert dessen Nutzungsdauer. Von Zeit zu Zeit sollte daher ein Besuch in der LKW Waschanlage auf dem Programm stehen. Warum? Weil eine solche Anlage exakt auf die Bedürfnisse derartiger Fahrzeuge ausgerichtet ist und somit eine optimale Reinigung gewährleistet. Von der einfachen Wäsche bis hin zur Premiumwäsche mit Unterbodenwäsche, Aktivschaum und Handwäsche durch speziell geschulte Mitarbeiter reicht das Dienstleistungsangebot. Um Zeitverluste bei den in der Regel terminlich stark eingebundenen Fahrzeugen zu vermeiden, werden eventuelle Standzeiten so gering wie möglich gehalten. So ist eine schnelle Wiedereinsatzbereitschaft gegeben.



Gepflegte Fahrzeuge als Aushängeschild



Für Fuhrunternehmen sind gepflegte Fahrzeuge ein Muss. Sie sind das Aushängeschild der Firma. Die oben genannte Waschanlage hat von Montag bis Samstag geöffnet und kann demzufolge an jedem Werktag in Anspruch genommen werden. Eine vorherige Terminabsprache kann vorgenommen werden, ist aber nicht unbedingt erforderlich.





Weiterführende Informationen zum Thema auf:

http://www.lkw-waschhalle-hoppegarten.de







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.lkw-waschhalle-hoppegarten.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Auf die professionelle Reinigung und Pflege von Großfahrzeugen haben sich Alija Butschke und sein Team spezialisiert. Ihr umfangreiches Angebot richtet sich an Firmen und Privatpersonen. Fahrzeuge, die zu groß für eine herkömmliche Autowaschanlage sind, werden auf Wunsch automatisch oder per Hand gewaschen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

LKW Waschhalle Hoppegarten

Datum: 30.11.2016 - 15:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1430942

Anzahl Zeichen: 2208

Kontakt-Informationen:

Firma: LKW Waschhalle Hoppegarten

Ansprechpartner: Herr T. Horn

Stadt: Hoppegarten

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 30.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 53 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung