FAMAB zeichnet Jazzunique für zwei Projekte mit goldenem und silbernem Apfel aus – der krönende Abschluss eines erfolgreichen Jahres

Bei der Preisverleihung des FAMAB AWARDs, dem wichtigsten nationalen Preis der Eventbranche, am 17. Dezember 2016 im Forum am Schlosspark Ludwigsburg konnte Jazzunique gleich doppelt punkten: Mit dem Projekt „Hall of Fame der deutschen Forschung“ im Auftrag von Merck und dem manager magazin holte die Frankfurter Agentur für Erlebniskommunikation einen goldenen Apfel in der Kategorie „Best Corporate Events“.

(firmenpresse) - Für die globale Kommunikationskampagne „Journey of Innovation“ zur Eröffnung des Merck Innovation Center in Darmstadt wurde Jazzunique mit einem silbernen Apfel in der Kategorie „Best Employee Events“ ausgezeichnet.



Im Auftrag von Merck inszenierte Jazzunique am 4. November 2015 die „Hall of Fame der deutschen Forschung“ unter dem Motto „Mensch – Berufung – Innovation“ im Darmstadtium. Mit der im Jahr 2009 gestarteten Aktion ehrt das manager magazin einmal im Jahr herausragende Wissenschaftler, die den Forschungsstandort Deutschland durch innovative Leistungen vorangebracht haben. Noch bis 2018 übernimmt die Merck Gruppe die Ausrichtung der „Hall of Fame“. Erst am 16. November 2016 hatte Jazzunique Merck zum zweiten Mal bei der alljährlichen Awardverleihung unterstützt.



Jazzunique zeichnete sich für die Berufung neuer Laureaten ebenso verantwortlich wie für die inhaltliche, räumliche und technische Gestaltung der Preisverleihung und des anschließenden Galadinners. Getreu des Leitgedankens „Mensch setzt Technologie in Bewegung“ inszenierte die Kommunikationsagentur die prämierte Preisverleihung wie ein modernes Theaterstück.



Die Jury war vor allem von der neuartigen, wegweisenden und inspirierenden Award-Verleihung angetan. Ihre Bewertung: „Eine sehr stimmige und wertschätzende Inszenierung, die sich auf das Wesentliche beschränkt und die Protagonisten und ihre Fähigkeiten in den Vordergrund stellt.“



Anlässlich der Eröffnung des Merck Innovation Center, in der neuen Konzernzentrale des Chemie- und Pharmaunternehmens in Darmstadt, kreierte Jazzunique eine globale Kommunikationskampagne. Um den rund 40.000 Menschen bei Merck das Innovation Center näher zu bringen und die Mitarbeiter untereinander zu vernetzen, machte sich Jazzunique gemeinsam mit dem Radiomoderator Daniel Boschmann und einem Kamerateam weltweit auf die Suche nach innovativen Ideen, verrückten Kreationen und echten Charakteren. Gleichzeitig konnten die Mitarbeiter von Merck die Reise im Virtual Innovation Center verfolgen und aktiv mitgestalten. Die Kampagne endete mit dem Grand Opening des Merck Innovation Center, dem eindrucksvollen Finale der Journey of Innovation.





Die Jury lobte vor allem das Konzept, die Integration und die Vielfältigkeit der Kommunikationskanäle sowie die gelungene Einbeziehung der Mitarbeiter des ganzen Unternehmens über Kontinente und Zeitzonen hinweg. „Die Kampagne zeigt die Innovationskraft der Mitarbeiter von Merck und macht Lust auf mehr Innovationen“, hieß es in der Begründung.



Diese Auszeichnungen bilden nach dem internationalen Galaxy Award in Gold und der Nominierung für den EuBEA Award ebenfalls für die Journey of Innovation sowie einem German Design Award für den Messestand der Dentalman GmbH den krönenden Abschluss für ein äußerst erfolgreiches Jahr für Jazzunique.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.jazzunique.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Jazzunique GmbH

Die Kreativen der Jazzunique GmbH mit ihren Standorten in Frankfurt und Berlin verstehen sich auf alle Formen der Erlebniskommunikation. Ob Live-Maßnahmen wie Corporate Events, Produktpräsentationen und Roadshows oder Markenräume wie Stores, Arbeitswelten und Messestände – immer integriert in die klassische und digitale Markenkommunikation. Seit 2004 sorgen die Brüder Jesper und Börries Götsch und ihr 50-köpfiges Team mit bewegenden Erlebnissen, außergewöhnlicher Architektur und einzigartiger Gestaltung immer wieder für Aufsehen. Jazzunique entwickelt passgenaue Markenbotschaften – mit gestalterischer Inspiration, effizienter Planung und Organisation sowie dem feinen Gespür für die Zielgruppen. Von Kommunikationsprofis, Eventmanagern, Designern und Architekten leidenschaftlich inszeniert, sprechen diese Markenwelten ihr Zielpublikum emotional und unmittelbar an.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Jazzunique GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Newslounge

info(at)newslounge.de

Datum: 30.11.2016 - 15:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1430943

Anzahl Zeichen: 3333

Kontakt-Informationen:

Firma: Jazzunique GmbH

Ansprechpartner: Bente Krämer

Stadt: Frankfurt/Main

Telefon: +49 (0)69 4015073-17



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 55 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung