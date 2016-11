Handelsblatt und Elite Report: Deutsche Oppenheim Family Office AG wiederum "Top-Vermögensverwalter" / Höchstpunktzahl und "Summa cum laude" für erfolgreiche Vermögensverwaltung

(ots) - Erneute Auszeichnung für

die Vermögensverwaltung der Deutsche Oppenheim Family Office AG: Das

zur Deutschen Bank-Gruppe gehörende, eigenständig arbeitende Family

Office wurde jetzt zum zehnten Mal in Folge mit der Bestnote "Summa

cum laude" von "Handelsblatt" und "Elite Report" bedacht. Die

Deutsche Oppenheim erreichte bei 348 untersuchten Vermögensverwaltern

mit 640 Punkten erneut die Höchstpunktzahl - neben wenigen weiteren

Instituten.



In seiner Begründung unterstrich Elite Report-Chef Hans-Kaspar von

Schönfels die "ehrliche, zuverlässige und kontinuierliche Arbeit des

Family Offices", die Anerkennung und großes Lob verdiene: "Wir sehen

hier das Engagement des gesamten Teams, das die Betreuung des

einzelnen Kunden so umfassend und zudem vorausschauend lebt." Darüber

hinaus verliere man bei Deutsche Oppenheim niemals die mit den Kunden

bestimmten Aufgaben aus dem Blick. Laut von Schönfels gehören von den

untersuchten Vermögensverwaltern nur 46 zur "Elite der Zunft".



Die Auszeichnung nahm Stefan Freytag, CIO und Vorstand der

Deutschen Oppenheim bei einem bayerischen Staatsempfang mit 200

Gästen entgegen: "Kontinuität schafft Vertrauen - die Basis jeder

Kundenbeziehung", so Freytag. "Dass unser Team seit vielen Jahren zu

den Besten gezählt wird, sehen wir als Bestätigung für unser

Selbstverständnis - zu 100 Prozent im Dienst unserer Kunden zu

stehen."



Das Fachmagazin Elite Report testete in Kooperation mit dem

Handelsblatt Vermögensverwalter und Banken aus Deutschland,

Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Zur Methodik

des Rankings schreibt das Handelsblatt: "Das Team um Hans-Kaspar von

Schönfels analysierte rund 800 Depots. Kriterien sind Performance wie

auch die Beständigkeit und Widerstandskraft gegen Wertschwankungen.

Die Experten werteten 500 Fälle von 100 anonymen Testern aus, machten



Vermögensausschreibungen und prüften Firmenbilanzen."



Über Deutsche Oppenheim:



Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten in Köln,

Frankfurt, Grasbrunn bei München und Hamburg ist ein deutsches,

vermögensverwaltendes Multi Family Office und einer der führenden

Anbieter in Europa. Das Family Office zeichnet sich durch ein

ganzheitliches Leistungsspektrum für komplexe Familienvermögen aus.

Die Deutsche Oppenheim gehört zum Bereich Asset Management der

Deutschen Bank und bietet neben individuellen

Vermögensverwaltungsmandaten für größere Investitionssummen auch drei

Multi Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds) an, die sich seit Jahren

erfolgreich im Fondsmarkt etabliert haben.







