Wegner: Bauplanungsrechtsnovelle stärkt große Städte

(ots) - Mehr Dichte in der Innenstadt und schnellerer

Wohnungsbau am Ortsrand



Am heutigen Mittwoch hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf zur

"Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt" beschlossen. Hierzu

erklärt der Großstadtbeauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Kai

Wegner:



"Die Städte in Deutschland wachsen und können den Wohnraumbedarf

oft nicht mehr decken. Mit dem 'urbanen Gebiet' erleichtern wir in

stark nachgefragten Innenstadtlagen dichteres Bauen mit hohem

Wohnanteil. Wohnen, Arbeiten und Freizeit werden besser miteinander

kombiniert. Damit fördern wir die kompakte, integrierte Stadt der

kurzen Wege. Nutzungsmischung und Dichte sind Eckpfeiler der

Lebensqualität in unseren Städten.



Klar ist aber auch, dass wir unsere Städte nicht so sehr

verdichten können, bis die Menschen den Himmel nicht mehr sehen. Das

Wachstum von innen braucht als Gegenstück das Wachstum am Ortsrand.

Die unionsgeführten Ministerien haben sich deshalb im Interesse des

Wohnungsneubaus erfolgreich dafür eingesetzt, dass im siedlungsnahen

Außenbereich Bebauungspläne im beschleunigten Verfahren aufgestellt

werden können. Wir als Unionsfraktion begrüßen diese wichtige

Weichenstellung für mehr Wohnraum in unseren Städten.



Der Entwurf der Städtebaurechtsnovelle ist eine gute Grundlage, um

unsere Städte fit zu machen für neue Herausforderungen. Wir wollen

das Gesetz zügig beraten, denn unsere großen Städte sollen auch in

Zukunft Orte sein, in denen die Menschen nicht nebeneinander, sondern

gerne miteinander leben."







Pressekontakt:

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Pressestelle

Telefon: (030) 227-52360

Fax: (030) 227-56660

Internet: http://www.cducsu.de

Email: pressestelle(at)cducsu.de



Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell





Dies ist eine Pressemitteilung von

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 30.11.2016 - 14:28

Sprache: Deutsch

News-ID 1430946

Anzahl Zeichen: 2073

Kontakt-Informationen:

Firma: CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 43 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung