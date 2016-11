Erfolgreicher Auftakt der Gründerwoche 2016

Unter dem Motto 6 Themen& 6 Experten fand in München die Auftaktveranstaltung statt

dykiert beratung

(firmenpresse) - Wolfgang Dykiert (dykiert Beratung) organisiert in enger Zusammenarbeit Gabriele Taphorn (Fördermittel-Guide) jedes Jahr die Auftaktveranstaltung der Gründerwoche in München. In diesem Jahr stand die Veranstaltung unter dem Motto fit4start your business - 6 Themen und 6 Experten.

Zunächst stellte Prof. Dr. Rudolf Haggenmüller (Geschäftsführer ACU GmbH i.G.) den neuen Co-Workingspace im Business Center Unterschleißheim vor. Passion, Patience, Partnership - unter diesem Dreiklang adressiert der ACU das neue Gründerzentrum für Start-ups und Wachstumsunternehmen, deren Geschäftsidee die Thematik digitale Transformation aufgreift.

In sechs Vorträgen erhielten die Gäste einen Überblick über die wichtigsten Voraussetzungen und Informationen rund um das Thema "Existenzgründung". Dr. Markus Schuhmann referierte zum Themengebiet "Startup und Recht -Was Sie vor der Gründung wissen sollten", StB Benita Königbauer ermutigte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer "Nimm Dein(e) STEUER(n) in die Hand" und gab einen Überblick über das Thema "Steuern", Arne Bauer (VIDA AG) informierte darüber wie Gründerinnen und Gründer ihre betrieblichen Risiken durch entsprechende Versicherungen minimieren können, Peter Fürsicht (max2-consulting) zeigte die Möglichkeiten auf, wie man mittels Facebook Neukunden generieren kann, Wolfgang Dykiert (dykiert beratung) gab wertvolle Praxistipps wie man mit einem strategisch ausgearbeiteten Business- und Finanzplan den Weg von der Idee bis zur Gründung bzw. Umsetzung strukturiert und optimal vorbereiten kann und zu guter Letzt informierte Gabriele Taphorn (Fördermittel-Guide) über Finanzierungswege und Fördermittelangebote. Die Moderation des Abends übernahm Susanne Büttner (trust marketing e.K.).





Die dykiert beratung ist eine renommierte Gründungs- und Mittelstandsberatung. Im Juni 2016 wurde sie als beste Managementberatung mit dem Award "TOP CONSULTANT" ausgezeichnet.

dykiert beratung

