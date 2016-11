EyeVerify und Comarch bieten biometrische Sicherheit in Zahlungsqualität für Einzelhandel und Corporate Banking

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) KANSAS CITY, MO und NEW YORK, NY, USA--(Marketwired - 30. November 2016) - EyeVerify, Inc. und Comarch arbeiten gemeinsam daran, Eyeprint ID in Comarchs Lösungen für Smart Finance und Corporate Banking zu integrieren. Auf diese Weise kommt Comarchs internationaler Kundenstamm in den Genuss von biometrischer Authentifizierung in Zahlungsqualität auf Mobilgeräten. Die Integration von Eyeprint ID spiegelt Comarchs Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit für Banking-Kunden wider, und Comarchs 20-jährige Branchenfachkenntnisse und seine lange Zusammenarbeit mit Spitzenbanken liefern EyeVerify eine zusätzliche Bestätigung seiner Technologie.

Eyeprint ID ist eines der genauesten und sichersten biometrischen Programme, das für mobile Finanzdienste erhältlich ist. Ein Eyeprint" (Aufnahme des Auges) kann nicht verloren gehen bzw. gestohlen oder abgefangen werden, weil er vor Ort chiffriert und verschlüsselt wird und das Gerät des Nutzers niemals verlässt. Eyeprint ID verwendet die vorhandenen Smartphone-Kameras mit einer Auflösung von einem Megapixel oder mehr, um das einmalige Muster von Adern und anderen winzigen Merkmalen im Augenumfeld zu fotografieren und abzugleichen.

Indem wir unsere Programmsuite von Banking-Lösungen um Eyeprint ID erweitern, stellen wir Banken eine effiziente Methode zur Verfügung, um ihren Nutzern eine unkomplizierte, passwortfreie biometrische Anmeldung ohne Abstriche in Sachen Sicherheit zu bieten", so Sylwia Hans, Financial Services Director, US bei Comarch.

EyeVerify freut sich über die Zusammenarbeit mit Comarch, das ein fundiertes Fachwissen in Sachen Technologie für das Bankwesen hat. Das Unternehmen ist bekannt für seine eigene innovative Technologie, und es schmeichelt uns, dass es Eyeprint ID als wertvolle Erweiterung seines Portfolios betrachtet", so Chris Barnett, EVP Global Sales and Marketing bei EyeVerify .

Beide Firmen haben ihre Ursprünge in der akademischen Welt und beide konzentrieren sich stark auf Forschung und Entwicklung. Comarch ging aus einem Universitäts-Spin-off hervor, das von Professor Janusz Filipiak und seinen zwölf Studenten an der AGH University of Science and Technology in Krakau gegründet wurde, und die Technologie hinter Eyeprint ID stammt von Dr. Reza Derakhshani, Professor an der University of Missouri in Kansas City, USA. Bei beiden Unternehmen steht das Angebot von hochmodernen Technologien im Mittelpunkt, und so lag es nahe, Eyeprint ID in Comarchs Banking-Plattformen zu integrieren.

Über ComarchComarch ist ein weltweiter Anbieter von IT-Unternehmenslösungen, die betriebliche und geschäftliche Abläufe optimieren sollen. Mit unserem Team aus über 5.000 erfahrenen IT-Ingenieuren und Unternehmensberatern konnte Comarch seit 1993 erfolgreich Lösungen für mehr als 40.000 größere Unternehmen implementieren. Unser Portfolio beinhaltet innovative IT-Lösungen für Banken, Versicherungen, Brokerhäuser, Vermögensverwalter, Investmentfonds, Factoringgesellschaften und mehr.

Über EyeVerifyEyeprint ID eröffnet Ihnen alle Möglichkeiten. Mit einem Blick gelangen Sie in Ihre Banking-App und sichern Ihre mobilen Zahlungen.

Eyeprint ID verwandelt einen einfachen Selfie in den Schlüssel, der Ihr digitales Leben schützt. Diese patentierte, softwarebasierte biometrische Lösung arbeitet zu 99,99 % genau und ist hochgradig skalierbar. Ohne zusätzliche Hardware erhalten Mitarbeiter und Kunden in weniger als einer Sekunde passwortfreie Mobilität und praktische, sichere und private Authentifizierung. Eyeprint ID wird von Dutzenden von Finanzinstituten eingesetzt und bietet so praktische, sichere und vertrauliche Authentifizierung für Millionen von Kunden.

Kontakte:EyeVerifyTinna HungTinna.hung(at)eyeverify.comComarchJustin CvetkovskiJustin.Cvetkovski(at)comarch.com

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

-

Dies ist eine Pressemitteilung von

Marketwire

PresseKontakt / Agentur:

Marketwire

Marketwire Client Services

100 N. Sepulveda Boulevard, Suite 325

90245 El Segundo

intldesk(at)marketwire.com

-

http://www.marketwire.com



Datum: 30.11.2016 - 15:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1430950

Anzahl Zeichen: 4115

Kontakt-Informationen:

Firma: Marketwire

Ansprechpartner: Marketwire Client Services

Stadt: El Segundo

Telefon: -





Diese Pressemitteilung wurde bisher 20 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung