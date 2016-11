APA-Science Dossier: System ins Chaos bringen

(ots) - Hoch komplexe Gebilde wie das Wirtschaftssystem

analysieren, das menschliche Immunsystem verstehen lernen oder Städte

"smarter" machen - das sind nur einige der ehrgeizigen Projekte,

denen sich die Komplexitätsforschung widmet. In Wien ist mit dem

Complexity Science Hub (CSH) ein Forschungszentrum am Entstehen, das

sich als fixer Knotenpunkt eines internationalen Forschungsnetzwerks

profilieren will.



Die britische Physik-Legende Stephen Hawking bezeichnete die

Komplexitätsforschung einmal als "die Wissenschaft des 21.

Jahrhunderts". Angesichts zunehmender globaler Vernetzung erscheint

es logisch, sich der Welt mit Denkmodellen und mathematischen

Methoden anzunähern, die im Grunde auf der Annahme fußen, dass die

Welt selbst eine ungeheure Anhäufung von Netzwerken darstellt.

Österreichische Experten wollen diesen im Zuge weiterentwickelter

Rechnerleistungen und der viel zitierten "Big Data"-Explosion stark

beschleunigten Forschungstrend federführend mitsteuern, und haben

sich dazu zusammengeschlossen.



Im Dossier kommen demgemäß vor allem CSH-Präsident Stefan Thurner

und die beteiligten Partner zu Wort, vom AIT - Austrian Institute of

Technology (AIT), den Technischen Universitäten Wien und Graz, über

die Medizinische Universität Wien bis zur Wirtschaftsuniversität

Wien. Darüber hinaus ist unter anderem zu erfahren, was ein

"Simtable" ist und wie man Komplexitätsforscher werden kann.



Das gesamte Dossier finden Sie auf APA-Science unter:

[http://science.apa.at/dossier/komplexitaet]

(http://science.apa.at/dossier/komplexitaet).



APA-Science - ein Netzwerk der APA



Bildung, Forschung, Technologie und Innovation - APA-Science ist

das österreichische Kommunikationsnetzwerk für Zukunftsthemen.

Initiiert von der APA - Austria Presse Agentur bietet die Plattform

science.apa.at fundierte Berichterstattung zu Forschungs- und



Bildungsthemen und aktuelle Beiträge von führenden Playern der

österreichischen Wissenschaftslandschaft.



APA-Science hat zum Ziel, gemeinsam mit seinen Partnern die

österreichische Forschung im In- und Ausland sichtbar zu machen und

damit Neugierde auf wissenschaftliche Themen in der Öffentlichkeit zu

wecken.



Die Partner von APA-Science sind u.a.:



- Bundesministerium für Bildung www.bmb.gv.at



- Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

www.bmvit.gv.at



- Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

www.bmwfw.gv.at



- Austrian Institute of Technology www.ait.ac.at



- Rat für Forschung und Technologieentwicklung www.rat-fte.at



- Siemens Österreich www.siemens.at



- TÜV Austria www.tuev.at



