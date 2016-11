terre des hommes 2017 - 50 Jahre Hilfe für Kinder in Not (FOTO)

Das internationale Kinderhilfswerk terre des hommes Deutschland

feiert 2017 sein 50. Jubiläum. terre des hommes wurde 1967 unter dem

Eindruck des Krieges in Vietnam gegründet, um verletzten Kindern zu

helfen. Heute schützt terre des hommes in über 400 Projekten weltweit

Kinder vor Gewalt und Ausbeutung und sorgt für ihre Gesundheit und

Ausbildung.



Barbara Schöneberger, Botschafterin von terre des hommes: »Ich bin

seit über zehn Jahren Botschafterin von terre des hommes und habe

selbst in Projekten in Indien, Thailand und Myanmar gesehen, wie

Kindern geholfen wird und wieviel Gutes diese langfristige

Unterstützung bewirkt. Damit noch mehr für Kinder getan werden kann,

unterstütze ich die Spendenkampagne Wie weit würdest Du gehen?, zu

der terre des hommes 2017 aufruft und die dazu beitragen soll, fünf

Millionen Euro für Kinder in Not einzunehmen. Mein Motto für 2017:

Mitmachen und Kindern helfen!«



Informationen zur Jubiläums-Spendenkampagne von terre des hommes

unter www.wie-weit-wuerdest-du-gehen.de







