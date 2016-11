Ausgezeichnet: JOB AG erzielt erneut Platz 1 im bundesweiten Kundenvertrauensranking

Fulda, 30.11.2016 - Die Wirtschaftswoche, das größte Wirtschaftsmagazin Deutschlands, hat die JOB AG zum dritten Mal in Folge mit dem Prädikat „Höchstes Kundenvertrauen“ ausgezeichnet. Die JOB AG konnte sich dabei gegen 21 Mitbewerber durchsetzen.

JOB AG ist der Personaldienstleister mit dem höchsten Kundenvertrauen

(firmenpresse) - Im Auftrag der Wirtschaftswoche untersuchte das Kölner Marktforschungsinstitut ServiceValue zusammen mit der Goethe Universität Frankfurt am Main, zum dritten Mal nach 2014, welchen Unternehmen Kunden am meisten vertrauen. Das Kundenvertrauens-Ranking 2016 berücksichtigte dabei die Bewertungen von rund 254.000 Personen für 894 Unternehmen in 67 verschiedenen Branchen – von Apotheken über Energieversorger bis zu Personaldienstleistern und Zahlungsabwicklern. Die Bestnote „Höchstes Kundenvertrauen“ wurde je Branche nur ein Mal vergeben. In Sachen Kundenvertrauen liegt die JOB AG damit gleichauf mit Unternehmen wie Mercedes, Faber-Castell, AEG oder dem TÜV.

„Wie alle Leser des Magazins erfuhren wir erst mit Erscheinen der Wirtschaftswoche von der Auszeichnung“, so Wigbert Biedenbach, Vorstandsvorsitzender der JOB AG Personaldienstleistungen AG. „Wir sind daher positiv überrascht und umso größer ist der Stolz und die Freude über das erneut gute Abschneiden. Die unabhängige Bewertung aus Sicht der Kunden zeigt, dass unsere jahrelangen Anstrengungen, uns als Qualitätsdienstleister im Markt für Personaldienstleistungen zu positionieren, nachhaltig Wirkung zeigen“.







Die 2002 gegründete JOB AG mit Hauptsitz in Fulda ist der Spezialist im Personal Management für Unternehmen und Job Management für Bewerber. Mit aktuell 62 Niederlassungen gehört die JOB AG zu den führenden Personaldienstleistern Deutschlands.

Das Unternehmen bietet innovative Lösungen für Wirtschaft und Gesellschaft mit einem hohen individuellen Nutzen. Diese Lösungskompetenz wird sichergestellt durch spezialisierte Tochtergesellschaften und Beteiligungen mit bundesweiter Präsenz:



• JOB AG Industrial Service GmbH

Spezialist für gewerbliche Hilfs- und Fachkräfte



• JOB AG Business Service GmbH

Spezialist für kaufmännische Fach- und Führungskräfte



• JOB AG Technology Service GmbH

Spezialist für Ingenieure, Techniker und IT-Spezialisten



• JOB AG Medicare Service GmbH

Spezialist für Fachkräfte in den Bereichen Gesundheits-, Sozialwesen und Erziehung



• Bräse & Hagedorn GmbH

Spezialist für Fachkräfte im gewerblich-technischen Bereich mit Schwerpunkt Automotive



• Jobs4Fashion GmbH

Spezialist für Fashion- und Instore-Logistik



• JOB AG Source One GmbH

Spezialist für Freelancer im IT-, Engineering- und Finance-Sektor



Das Leistungsspektrum umfasst alle Module der Wertschöpfungskette des modernen Personal Managements: Human Resources-Beratung, Zeitarbeit, Personalvermittlung, Temp-to-Perm Lösungen, Master-Vendor Lösungen, Onsite-Management, Interims-Management und Direct Search.

Im Geschäftsjahr 2015 erzielte die JOB AG einen Umsatz von 167 Mio. € und beschäftigt derzeit rund 6.000 Mitarbeiter.

Leseranfragen:

JOB AG

Personaldienstleistungen AG

Marketing und Unternehmenskommunikation

Rangstraße 9

36037 Fulda

Tel.: 0661-90250-0

Fax: 0661-90250-99

E-Mail: kommunikation(at)job-ag.com

Website: www.job-ag.com



