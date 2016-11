Akne - (K)ein Problem

Es ist erstaunlich, was die Natur leisten kann. Der Naturwissensschatz der Menschheit, Ayurveda, verfügt über unglaubliche Möglichkeiten durch Pflanzen und Kräuter den Menschen zu helfen.

Akne, eines der geringsten Probleme der Ayurveda

(firmenpresse) - Das Ayurveda Produkt "Amazing-Clean-Up" bewirkt bei der Bekämpfung der Akne erstaunliches. Das erstaunlichste an dieser Creme ist, sie wirkt unglaublich schnell. Innerhalb von 12 bis 24 Stunden stellt sich die erste objektive Wirkung ein.

Mittels überlieferten Wissens der alten Veden ist es der indischen Forscherin Dr. Rani Raksha in ihrer Klinik "Amazing-Herbal-Remedies" in Neu Delhi gelungen, Akne schnell und dauerhaft durch eine Kombination seltener Kräuter aus dem Himalaya zu besiegen.

Eine normale Hautpore kann Talg, Schweiß und andere Substanzen der Haut ausscheiden und übernimmt somit eine sehr wichtige Funktion des Körpers. Aus bisher unbekannten Ursachen beginnen bei manchen Menschen die Hautporen zu verstopfen. Normalerweise fließt durch diese Hautporen das sogenannte Sebum (Hautöl) an die Hautoberfläche. Dieses Hautöl bewirkt, dass die Haut immer gut mit Feuchtigkeit versorgt ist. Hautöl ist also wichtig.

Durch die Verstopfung sammelt sich das Öl allerdings in der Haut, und darin wachsen dann Bakterien. Im Prinzip meint der Volksmund also mit "Pickel" und "Akne" fast das Gleiche, wobei man bei Pickeln eher von einem Schönheitsmakel reden kann - Akne ist die Krankheitsbezeichnug.

Bis heute sind nicht alle chemischen Reaktionen, die im Zusammenhang mit der Akne im Körper vorgehen, eindeutig geklärt. Offensichtlich ist, dass Akne besonders dort vorkommt, wo sich große Talgdrüsen mit kleinen Härchen befinden. Die daraus entstehenden Mitesser entzünden sich, weil eine Reizung des umgebenden Gewebes stattfindet. Diese Reizung wird durch freie Fettsäuren hervorgerufen, die durch Wirkstoffe, die von bestimmten Bakterien freigesetzt werden, entstehen.

Entscheidend für die Entstehung der Akne ist der Einfluss der Androgene.

Innerhalb von 12 bis 24 Stunden sind Spots, die Pickel und Akne auslösen können und als kleine schwarze oder kleinpickelige Stellen erkannt werden, fast vollständig verschwunden. Die Creme bekämpft nicht nur die aktuten und entstehenden Pickel sondern beugt der weiteren Entstehung vor:



Amazing Acnex liefert den Hautzellen die notwendigen Stoffe zur Selbstreparatur, die tief in subkutane Gewebe und Muskeln eindringen.

? Die Inhaltsstoffe dieser Creme sorgen für eine Entlastung der Talgdrüsen durch Regulierung des Sebum.

? Sie neutralisieren die schädlichen Bakterien in den Hautporen durch die entzündungshemmenden Kräuterbestandteile.

? Akne wird beseitigt.

? Risikoherde durch Verstopfungen der Poren und Pickel lösen sich auf.

? Dem Wiederauftreten von Akne wird dauerhaft vorgebeugt.

? Die durch Akne geschädigte Haut wird wieder repariert.

? Kleine, durch die Akne entstandene Narben/Gruben verschwinden wieder.

? Neben der Beseitigung des Akneproblemes und der Reparatur der beschädigten Haut, sorgt dieses Produkt für eine schöne Haut mit wiederhergestellter Spannkraft.

Die Creme kann in jedem Alter, von Frauen, Kindern und Männern angewendet werden.

Risiken und Nebenwirkungen gibt es bei diesem Ayurveda Produkt nicht.

Wie alle Produkte von Frau Dr. Raksha kann auch das Ayurveda Produkt "Amazing-Clean-UP" im Moment nur über den Internetshop Ayurveda-Direkt.de bezogen werden.







