Lladró - hochwertige Porzellanfiguren aus Spanien

Die Firma Lladró ist weltweit für ihre handgefertigten Porzellanfiguren bekannt. Die Erfolgsgeschichte begann mit Vasen und kleinen Kannen. Später wurden auch Figuren in das Sortiment aufgenommen.

(firmenpresse) - Die drei spanischen Brüder Juan, José und Vicente Lladró gründeten das Unternehmen bereits im Jahr 1953 in einem kleinen Ort in der Nähe von Valencia. Zunächst stellen die Brüder in ihrer Manufaktur Vasen und Kannen aus Porzellan her. Nur drei Jahre später bezogen sie dann auch die Porzellanfiguren in ihre Produktion mit ein. Diese Entscheidung sollte Ihnen weltweite Berühmtheit verleihen, die bis heute andauert. Aufgrund der großen Nachfrage mussten die Brüder ihre Werkstatt ständig vergrößern und eröffneten schließlich eine Fertigungsstätte in einem Nachbarort. Im Laufe der Jahre gründeten die drei Brüder eine Schule, in der die Herstellung der Porzellanfiguren gelehrt wird. Zudem wurde eine Tochtergesellschaft in Japan und das Lladró Museum in New York eröffnet.



Die große Faszination an den Produkten der Marke liegt vor allem an der hochwertigen Materialbeschaffenheit, die bis heute das größte Firmengeheimnis ist. Die Porzellanpaste wird von Lladró selbst hergestellt. Genauso weiß niemand so genau, wie die Glanzbeschichtung gefertigt wird. Die eigentliche Fertigung der Figuren, kann aber bei einem Besuch der Porzellan-Stadt in Spanien aber eingesehen werden. Heute arbeitet Lladró immer mal wieder mit international bekannten Künstlern wie zum Beispiel Jaime Hayon zusammen. Regelmäßig bringt das Unternehmen neue Kollektionen heraus, die sich bei Sammlern auf der ganzen Welt großer Beliebtheit erfreuen. Seltene Figuren werden zu hohen Preisen von mehreren Tausend Euro versteigert.









30.11.2016

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.