10 Jahre North in Motion

Internet-Agentur und Zimmervermittlung mit Sitz in Freest feiert Firmenjubiläum

North in Motion Logo

(firmenpresse) - Bereits am vergangenen Freitag (25.11.2016) wurde der 10 jährige Geburtstag mit 80 geladenen Gästen im Saal der Kurverwaltung in Lubmin mit Live-Musik und Tombola gefeiert.



Die North in Motion GbR wurde am 01.12.2006 als Internetagentur und Zimmervermittlung in Stralsund gegründet. Bei den beiden Mitgründern Susanne Buchholz und Marco Ziegler stand bereits nach dem frisch abgeschlossenen Wirtschaftsinformatik-Studium der Entschluss für den Schritt in die Selbständigkeit fest.

Mit viel Enthusiasmus, zwei alten PCs, einem Drucker und einem Telefon begann die Arbeit in einer kleinen 2-Zimmer-Wohnung.

Bereits im Januar 2007 startetet das eigene Urlaubsportal www.buchen-sie-mv.de mit gerade einmal einer Ferienwohnung und einer kleinen Pension bei Stralsund. Mittlerweile betreut North in Motion 154 Vermieter in ganz Mecklenburg-Vorpommern – vom kleinen Privatzimmer über Ferienhäuser sowie Hausboote bis hin zu Pensionen und Hotels.

Als Internetagentur spezialisierte sich North in Motion bereits Anfang 2008 auf TYPO3 und erstellt seitdem individuelle Internetseiten für Unternehmen unterschiedlichster Branchen. Bei Internetprojekten für tourismusorientierte Unternehmen kann das Team von North in Motion die, als Zimmervermittlung gewonnenen, Erfahrungen in die Umsetzung von Websites für Ferienhäuser, Tourismusvereine und Hotels einbringen.

Die Büroecken in der 2-Zimmer-Wohnung wurden schnell zu klein und erfüllten nicht mehr die gewachsenen Anforderungen. Somit erfolgte 2009 der Umzug in die separaten Büroräume in Freest, einem Fischerdorf zwischen Greifswald und Wolgast. Hier bot sich die Möglichkeit weitere Arbeits- und Praktikumsplätze einzurichten. Auch die Mitarbeiterin Cornelia Niebuhr startete 2014 mit einer Semesterarbeit in der kleinen Firma. Nach einem Werkstudium und dem erfolgreichen Abschluss des Studiums als Master of Science ergänzt Frau Niebuhr mittlerweile die Zimmervermittlung.

Um der steigenden Nachfrage nachzukommen, sucht North in Motion aktuell weitere Mitarbeiter sowohl für die Zimmervermittlung als auch die Internetagentur.





http://www.north-in-motion.de/presse/10-jahre-north-in-motion



Das junge und dynamische Team von North in Motion besteht aus den beiden Diplom-Wirtschaftsinformatikern Susanne Buchholz und Marco Ziegler sowie Cornelia Niebuhr (Master of Science Tourismus und Regionalentwicklung).



Im Dezember 2006 haben wir uns in Stralsund als Zimmervermittlung und Internetagentur gegründet. Anfang 2007 starteten wir mit www.buchen-sie-mv.de unser erfolgreiches Buchungsportal für Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern.



Seit 2008 setzen wir bei unseren Internetprojekten auf TYPO3 und haben seitdem mehrere kleine bis mittelgroße Internetseiten für unsere Kunden erfolgreich umgesetzt.



2009 erfolgte der Umzug nach Freest, zwischen Greifswald und Wolgast, in unser jetziges Büro mit Blick auf den Freester Hafen und auf Usedom.

30.11.2016

