Milchstrukturgespräch im Bundeslandwirtschaftsministerium: Eigenverantwortung bleibt Basis der Genossenschaften

(ots) - Auf Einladung von Bundesminister Christian Schmidt

fand heute in Berlin ein weiteres Milchstrukturgespräch statt. "Der

internationale Milchmarkt hat sich, über die letzten Wochen

betrachtet, gefestigt. Erste Molkereien zahlen bereits ein Milchgeld

von über 30 Cent/kg aus. Dennoch stellt der Markt die

genossenschaftlichen Molkereien weiterhin vor Herausforderungen, für

sich unsere Unternehmen besser wappnen werden", so Dr. Thomas

Memmert, Geschäftsführer des Deutschen Raiffeisenverbandes (DRV).



Die Preismisere der letzten zwei Jahre hatte mehrere Gründe. Dazu

zählen das russische Handelsembargo, die Nachfragerückgänge in China

und den erdölexportierenden Ländern, aber auch eine zu große

Milcherzeugung, ausgelöst durch die weltweite Hochpreisphase in den

Jahren 2013 und 2014. "In einem globalisierten Markt wird es immer

wieder zu Preisschwankungen kommen, denen sich die nationalen Märkte

nicht entziehen können. Vor allem die Folgen dieser Volatilität, die

auch in den Zeiten der Milchquote nicht verhindert werden konnten,

gilt es, mit modernen Mitteln abzufedern", unterstrich Dr. Memmert im

Ministergespräch.



Dafür kann die Warenterminbörse ein geeignetes Mittel sein.

Aktuell wurden im Jahr 2016 bereits knapp 70.000 t bzw. rund 14.000

Kontrakte Magermilchpulver und Butter über die Börse gehandelt. Dies

ist eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um ein Vierfaches.

"Somit gewinnt die Warenterminbörse wachsende Bedeutung als

Instrument des Risikomanagements, um mit zukünftigen

Preisschwankungen besser umzugehen", stellte der DRV-Geschäftsführer

fest.



Der DRV wird gemeinsam mit dem Kieler ife Institut seine

Veranstaltungsreihe zum Umgang mit Warenterminbörsen fortsetzen.

Geschult werden ehren- und hauptamtliche Entscheider der

Genossenschaftsmolkereien, wie sie die Möglichkeiten der



Preisabsicherung effizient nutzen können.



In der Milchkrise standen vor allem die landwirtschaftlichen

Genossenschaften sowie ihre Rechtsform im Fokus politischer

Diskussionen. Der DRV und seine Mitgliedsunternehmen haben wiederholt

Forderungen nach externer Einflussnahme oder gar rechtlichen Vorgaben

zur Änderung der genossenschaftlichen Lieferbeziehungen entschieden

zurückgewiesen. "Solche Eingriffe wirken auf die

genossenschaftsinternen Willensbildungsprozesse kontraproduktiv. Sie

bedrohen in der Konsequenz auch erfolgreiche genossenschaftliche

Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen. Das hätte massive negative

Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage der Milcherzeuger", warnte

Dr. Memmert.



Die Molkereigenossenschaften sind mit ihren bäuerlichen

Eigentümern im ständigen Austausch. Sie sind sich der Herausforderung

bewusst, das eigene Geschäftsmodell kontinuierlich zu überprüfen und

bei Bedarf zukunftsgerichtet weiterzuentwickeln. Die bisherigen

Beratungen zeigen aber, dass an den Grundlagen der Lieferbeziehung,

der Abnahme- und Andienungspflicht, insbesondere wegen der damit

verbundenen Sicherheit auf schwankenden Märkten, aus Sicht der

Genossenschaftsmitglieder festgehalten werden soll. "Dabei bauen wir

auch auf die Politik und setzen auf verlässliche Rahmenbedingungen,

die die Unternehmensausrichtung unterstützt und die richtigen

Weichenstellungen erlaubt", appellierte Dr. Memmert an Bundesminister

Schmidt.



Über den DRV



Der DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlich

orientierten Unternehmen der deutschen Agrar- und

Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der Wertschöpfungskette

Lebensmittel erzielen die 2.250 DRV-Mitgliedsunternehmen im

Agrarhandel und in der Verarbeitung von Agrarerzeugnissen mit rund

82.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 61,7 Mrd. Euro. Landwirte,

Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damit Eigentümer der

Genossenschaften.







