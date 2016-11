Willibald Müller übernimmt AGF-Geschäftsführung

(ots) - Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung

(AGF) baut mit Wirkung ab dem 1.1.2017 ihre Führungsstruktur aus und

bestellt erstmals einen hauptamtlichen Geschäftsführer. Willibald

Müller wechselt zu diesem Zeitpunkt von Goldbach Germany und

übernimmt die neugeschaffene Geschäftsführung. Er ist damit in

Zukunft gemeinsam mit Anke Weber und dem Team der Geschäftsstelle für

den kompletten operativen Betrieb der AGF verantwortlich.



Die Gesellschafter der AGF stärken damit gezielt die

Managementkompetenz der Arbeitsgemeinschaft. Die Berufung Willibald

Müllers als Geschäftsführer bildet einen wichtigen Schritt im

Hinblick auf die Einführung der einheitlichen Konvergenzmessung, die

im Laufe des ersten Quartals 2017 TV- und Streamingdaten für eine

wachsende Zahl von Bewegtbildangeboten in einem System integrieren

wird.



Der neue AGF-Geschäftsführer Willibald Müller kommt von der

Goldbach Germany, wo er seit April 2015 als Chief Executive Officer

die crossmediale Vermarktung für rund 85 Medienangebote aufgebaut

hat. Von 2012 bis 2015 war er Associate Partner bei der

Strategieberatung companion. Zuvor fungierte Willibald Müller von

2007 bis 2012 als Geschäftsführer der Mediaagentur CARAT Deutschland.

Frühere Stationen waren MEC und Mindshare. Sein Studium der

Betriebswirtschaftslehre absolvierte der Diplom-Kaufman von 1990 bis

1994 an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.



Willibald Müller zu seinem Wechsel zur AGF: "Die

Reichweitenmessung von Videoangeboten über alle Plattformen und

Devices hinweg ist eine der besonders spannenden Aufgaben in unserer

Branche. Ich freue mich, mit Anke Weber und ihrem Team diese Themen

und Projekte für alle Marktteilnehmer engagiert voranzutreiben."



Martin Berthoud, Vorsitzender des AGF-Vorstands: "Willibald Müller

bringt mit seinen umfangreichen Erfahrungen vor allem in der



Vermarktung und Beratung die besten Voraussetzungen mit, um gemeinsam

mit den Experten in der AGF-Geschäftsstelle unsere Angebote für den

Bewegtbildmarkt kontinuierlich weiterzuentwickeln."



Zur AGF (www.agf.de)



Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) ist der

Zusammenschluss der Sender ARD, ProSiebenSat.1 Media SE, Mediengruppe

RTL Deutschland und ZDF zur gemeinsamen Durchführung und

Weiterentwicklung der kontinuierlichen, quantitativen Erfassung der

Nutzung von Bewegtbildinhalten in Deutschland einschließlich der

Erhebung und Auswertung der Daten. Sie entwickelt ihr Instrumentarium

mit einem mehrstelligen jährlichen Millionenbetrag kontinuierlich

weiter, um dem Markt täglich verlässliche Daten über die Nutzung von

Bewegtbildinhalten zu liefern. Neben den Gesellschaftern wirken

Lizenznehmer, Werbungtreibende und die Werbeagenturen aktiv an der

Gestaltung der Forschung in der AGF mit.







