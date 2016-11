Frankfurter Rundschau: Weiter konzeptlos

(ots) - Wen will die EU-Kommission mit dem Rüstungsfonds

eigentlich beeindrucken? Den künftigen US-Präsidenten Donald Trump,

der im Wahlkampf von den Europäern immer wieder gefordert hat, mehr

Geld für die Verteidigung auszugeben? Oder die eigene Bevölkerung?

Beides wird nicht gelingen. Die EU benötigt also nicht nur einen

Rüstungsfonds, sondern muss sich zunächst über gemeinsame

Sicherheitsinteressen verständigen. Erst danach kann sinnvoll darüber

entschieden werden, welches Land welche Waffen kauft. Dazu ist aber

derzeit kein Land bereit. Es bleibt zu hoffen, dass der Vorstoß der

Kommission eine Debatte anstößt. Dabei sollte die Frage im

Mittelpunkt stehen, gegen wen sich die EU verteidigen will und ob

dafür Waffen die einzige Antwort sind. Mit einer umfassenden Antwort

ließen sich Trump und die eigene Bevölkerung beeindrucken.







Datum: 30.11.2016 - 16:58

