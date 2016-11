Winterausstellung Baumschule Hartmut Friese im Ammerland

Die Baumschule Hartmut Friese präsentiert einen Querschnitt zum Thema Formgehölze, Bonsai, Terrassenpflanzen und Besonderes für den Garten.

Ein kleiner Teil des Open Air Schaugartens

(firmenpresse) - Neben Gartenbonsai und Formgehölzen von 60 bis 250 cm Größe im Container oder auch als Freilandware für den Garten und Landschaftsbau liegt der weitere Fokus auf größeren Gartenpflanzen, die dem Endkunden schnell einen Sichtschutz und das "Gartengefühl" bieten.

Für kleinere Gärten oder zur Dekoration der Terrasse eignen sich die hübsch arrangierten Schalen und modernen Pflanzgefäße mit verschiedenen Bonsai und Formgehölzen sehr gut.

Neben den klassischen Laub - und Nadelgehölzen bietet die Baumschule Hartmut Friese auch ein großes Sortiment aus über 50 Jahren Produktion an Raritäten und Liebhaberpflanzen, die im Handel selten zu finden sind. Handel, Privatkunden und Unterrnehmen des Garten-und Landschaftsbaus finden bei der Baumschule Hartmut Friese eine große Auswahl an Pflanzen in hoher gärtnerischer Qualität.





Die Baumschule Hartmut Friese aus Westerstede im Ammerland lädt zur großen Winterausstellung.

Mo-Do 8-16.00

Fr + Sa 8-13.00

Um kurze telefonische Anmeldung wird gebeten. Der Eintritt ist frei.

Hartmut Friese Baumschule

Hartmut Friese Baumschule

Hartmut Friese

Am Brunbarg 9

26215 Westerstede

baumschule.friese(at)gmx.de

04488 3147

http://www.gartenbonsai-friese.de



Firma: Hartmut Friese Baumschule

Ansprechpartner: Hartmut Friese

Stadt: Westerstede

Telefon: 04488 3147





