Große Weihnachtsaktion - 10% auf alle Fliesen und Bad-Möbel

Beim Fliesen-& Bäderhaus in Zeuthen beginnt Weihnachten schon am 1. Dezember

Ihr Fliesen- und Bäderhaus im Süden von Berlin

(firmenpresse) - Weihnachten kommt dieses Jahr früher. Ab dem 1. Dezember 2016 bis zum 23.Dezember 2016 starten das Fliesen- & Bäderhaus in Zeuthen eine große Weihnachtsaktion. Das Fliesen- & Bäderhaus lädt alle Kunden aus Zeuthen, Eichwalde, Schulzendorf, Königs Wusterhausen, Waltersdorf, Wildau, Schmökwitz, Bohnsdorf, Altglienicke und Berlin ganz herzlich ein, beim nächsten Bad-Neubau oder Bad-Renovierung richtig zu sparen. Ganz egal ob es sich dabei um Wand- oder Bodenfliesen handelt oder Sie Ihre Bad-Möbel austauschen möchten. In jedem Fall finden Sie bei uns die Fliese oder das Bad-Möbel-Set Ihrer Wahl. Unser Fliesenangebot umfasst alle Stilrichtungen. Sie haben die Wahl zwischen Holzfliesen, Mandalafliesen, Victorianische Fliesen, Terrassenplatten, Musterfliesen oder Fliesen brandneu von der Messe.

Im Bereich Bad-Möbel finden Sie verschiedene Kollektionen. Bad Möbel mit typisch italienischem Flair oder mit einem asiatischem Touch wie zum Beispiel bei der Kollektion " Tadao"

Sie sind ein Fan des Modernen, dann kommen Sie an unserem High Tech Sanitär nicht vorbei. Antibakterielle und reinigende Wirkung ganz ohne Chemie oder Zirkon-Beschichtung & UV Licht. Diese WC's sorgen für Komfort und maximal möglichen Reinigungseffekt. Hier haben es Bakterien und Keime schwer.

Bitte beachten Sie auch unsere spezielle Unterstützung bei altersgerechten Umbaumaßnahmen. Barrierefrei bedeutet:

- Anpassung der Raumgeometrie

- Schaffung bodengleicher Duschplätze

- Modernisierung von Sanitärobjekten (WC´s, Waschbecken und Badewannen)

- Modernisierung von Bedienelementen, Stütz- und Haltesysteme

Für diese Umbaumaßnahmen gibt es von der KfW zinsgünstige Kredite. Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen weiter.

Sie sind unentschlossen? Dann schauen Sie doch einfach mal im Fliesen- & Bäderhaus in Zeuthen vorbei. Mit unserem

modernen 3D Planungsprogramm können wir Ihrer Fantasie Flügel verleihen.

Ihr Fliesen- & Bäderhaus in Zeuthen südlich von Berlin





http://www.fliesen-baederhaus.de/



Unsere Kontakte zu den Herstellern ermöglichen es uns, fast jede Fliese oder Sanitärobjekt zu bekommen. Wir haben die Fliesen für Ihr "Traumhaus", aber auch das Sanitär und das Bad-Zubehör für Ihr "Traumbad" .



Gerne übernehmen wir auch den kompletten Umbau Ihres Bades in fachgerechter Qualität von der Gestaltung über den Abriss bis hin zum fertigen Badezimmer. Wir erwarten Ihren Besuch zu unseren Öffnungszeiten.



In unserer Fliesenausstellung finden Sie eine große Auswahl an Wand- und Bodenfliesen , Küchenfliesen , Victorianische Fliesen , Musterfliesen , Kacheln- und Bordüren , Fliesen in Holzoptik und Terrassenplatten .



Wenn Sie in Zeuthen, Eichwalde, Schulzendorf, Königs Wusterhausen, Waltersdorf, Wildau, Schmökwitz, Bohnsdorf, Altglienicke, Berlin oder anderer Umgebung wohnen, ist der Weg zu uns nicht mehr weit.

Aber auch Interessenten aus Berlin, insbesondere aus dem Südosten von Berlin, lohnt sich ein Besuch unserer Badausstellung.

Besuchen Sie uns am besten noch heute in unserer einmaligen Fliesen-, Bäder- und Sanitärausstellung.

Fliesen& Bäderhaus Zeuthen

Fliesen & Bäderhaus Zeuthen

Carsten Zirkel

Heinrich-Heine-Straße 30

15738 Zeuthen

info(at)fliesen-baederhaus.de

033762-820885

http://www.fliesen-baederhaus.de/



