Depressionen - Nein Danke !

Medikamente gegen Depressionen können helfen, sie können jedoch sogar das Gegenteil bewirken. Ohne Nebenwirkungen erhalten Sie Hilfe aus der Ayurveda, der ältesten Naturheilkunde der Menscheit.

Don't worry / Be happy

(firmenpresse) - Es ist ganz normal, auf Enttäuschungen, Verletzungen und Verluste (Partner, Arbeitsplatz, Gesundheit) mit einer vorübergehenden depressiven Verstimmung zu reagieren. Alarmierend wird es dann, wenn wir chronischen Selbsthass verspüren und anhaltend unfähig sind, unseren Alltag zu meistern, wenn starke Selbstmordgedanken auftauchen, wenn wir zu Alkohol oder Beruhigungsmitteln greifen.

Jährlich leiden etwa 6 Millionen Menschen in Deutschland unter einer Depression und etwa 17 Prozent der Bevölkerung erkranken mindestens einmal in ihrem Leben an einer behandlungsbedürftigen Depression. Oft ist es den Betroffenen gar nicht klar, dass ihre Unpässlichkeit, sei es eine Antriebslosigkeit oder Schlafprobleme als Depression eingestuft werden könnte. So kann es zum Beispiel sein, dass ein hochqualifizierter und begabter Unternehmer nach einer unverschuldeten Firmenpleite nichts mehr auf die Reihe bekommt. Endloses Grübeln, Konzentrationsschwierigkeiten ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit bestimmen seinen Alltag. Schließlich macht er sich Selbstvorwürfe und bekommt Minderwertigkeitsgefühle. Entscheidungsschwierigkeiten bestimmen sein Berufs und Privatleben. Solche Personen sehen ihre Situation und Zukunft oft als ausweglos, sich selbst manchmal als wertlos. Im günstigen Fall erkennt der Hausarzt anhand dieser Symptome ein seelisches Problem und leitet den Betroffenen an einen geschulten Therapeuten weiter. Leider schnappt auch dort anschließend viel zu oft die Medikamenten-Falle zu. Psychopharmaka, mit extremen Nebenwirkungen, die ein Leben lang eingenommen werden müssen und darüberhinaus zu Abhängigkeit führen.

Selten werden Alternative Heilmethoden oder Ayurveda-Produkte, wie die Amazing-Herbal Kapseln als tatsächlicher Nebenwirkungs- und Abhängigkeitsfreier Ausweg angeboten. Es werden zwar alternative Produkte, wie Johanneskrautdragees auch in Supermärkten angeboten, allerdings in wirkungsloser Konzentration. Wirkungsvolle Konzentrationen sind Verschreibungs- und Apothekenpflichtig, kommt es zum Rezept werden allerdings wieder meistens aggressive Pharmaprodukte verordnet. Was also können und bewirken alternative Produkte wie die aus der Ayurveda Wissenschaft stammenden Amazing Kräuterkapseln gegen Depressionen? Die indische Forscherin und Entwicklerin dieser Produkte, Frau Dr. Rani Raksha beschreibt die Wirkungsweise ihrer Stimmungskapseln wie folgt:



Besorgtheit, Depression und Nervosität sind Erscheinungen, die in dieser stressigen Welt sehr weit verbreitet sind. Diese drei Erscheinungen sind miteinander verbunden. Mein Ziel war es aus dem uralten Wissen des Ayurveda, Heilpflanzen so miteinander zu kombinieren, dass es Körper und Geist möglich ist in dieser Welt zu bestehen. Das ist uns gelungen! Unsere Kräuterzusammenstellung hat verschiedene positive Wirkungsweisen. Sie steigert die angeborene Fähigkeit gut und erholsam zu schlafen. Sie fördert das Bewusstsein, beruhigt den Geist und stärkt diesen. Angespanntheit, Herzrasen, Kopfschmerzen und Unrast fallen schnell von einem ab. Es findet eine deutliche Herabsetzung von Hyperaktivität und Unrast bei überaktiven Personen statt, Körper und Geist werden beruhigt und entspannt.

Die Amazing Kräuterkapseln gegen Depressionen wirken als Kur. Einige Monate angewendet, stabilisiert sich die Psyche langfristig und die eingetretene Ruhe und neue Kraft bleibt erhalten. Es sind keine negativen Nebenwirkungen, Unverträglichkeiten oder Wechselwirkungen bekannt, eine Abhängigkeit ist ausgeschlossen. Weitere Informationen zu diesem Produkt und Produkten von Amazing Herbal sowie alle Inhaltsstoffe finden Interessierte unter www.ayurveda-direkt.de.



An folgenden Anzeichen können Sie eventuell beginnende oder vorhandene Depressionen erkennen:

Körperliche Reaktionen bei Depressionen:

- Appetitverlust oder Heißhunger

- Schlafstörungen

- Kopfschmerzen

- Schmerzen im Nacken, in den Schultern

- Unruhe, Kribbeln, Ziehen im Körper

- Herzstechen und Rasen

- Schwindel, Augenflimmern

- Zittern, kalte Hände oder Hitzewallungen

- Druckgefühl in der Brust

- Kloßgefühl im Hals

- Magendruck

- Durchfall, Verstopfung

- das sexuelle Verlangen nimmt ab



Gefühle bei Depressionen:

- Antriebslosigkeit

- Verzweiflung

- Angst

- Einsamkeitsgefühle

- Niedergeschlagenheit

- Lustlosigkeit

- Schuldgefühle

- Pessimismus

- Gereiztheit

- Unfähigkeit sich zu freuen



Unser Verhalten bei Depressionen:

- Antriebsmangel

- Rückzug von anderen

- Weinen

- Kleinste alltägliche Verrichtungen fallen schwer

- Hobbys werden vernachlässigt

- verminderter Appetit









