Visko-Sitzkissen aus echt Leder & Antirutschbeschichtung

(firmenpresse) - Wir, die Corex GmbH aus Storkow ( http://www.corex-leder.de ), helfen Ihnen Ihren Wohnbereich komfortabel und chic zu gestalten. Unsere Visko-Sitzkissen mit verschiedenen Nähten und optionaler Antirutschbeschichtung (http://stores.ebay.de/corex-lederwaren) sind modern und praktisch zugleich.

Sie sind genervt von Kordeln oder Klettverschlüssen, die nicht mehr halten und suchen nach einer komfortablen Lösung? Dann sind Sie bei uns richtig!

Unsere Visko-Sitzkissen werden in verschiedenen Maßen, Antirutschbeschichtung und in hochwertiger Handarbeit hergestellt. Dazu kommt eine breite Palette an Farben, die für jeden Geschmack das richtige bereithält.

Das Bezugsmaterial ist ein hochwertiges Rindnappaleder aus Italien und besticht durch nützliche Eigenschaften. Auch die Reinigung ist mit einem feuchten Tuch und neutralem Waschmittel problemlos möglich. Alle Produkte werden in unserer Werkstatt in Handarbeit gefertigt. Als Kern dient ein hochwertiger Visko-Schaumstoff.

Sie haben Fragen? Die Corex GmbH Storkow steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite!

In unserem Sortiment finden Sie neben den Visko-Kissen eine große Auswahl an verschiedenen Polsterprodukten. Bank- und Stuhlauflagen, Schreibtischauflagen, Kissen, Hocker, Bierzeltgarnituren, Schlüsseltaschen und Hundebetten.

Schauen Sie sich gerne in unserem Ebay-Shop um - http://stores.ebay.de/corex-lederwaren.

Sollte das Wunschmaß oder die gewünschte Form nicht vorhanden sein, kontaktieren Sie uns gerne. Auch bei größeren Mengen, einem anderen Bezugsmaterial oder ganz individuellen Wünschen finden wir zusammen mit Ihnen eine Lösung. Flexibilität und Kundenorientierung sind unsere Stärke.

In unserem Online-Shop ( http://www.corex-leder.de ) finden Sie Lederartikel in verschiedenen Qualitäten, Prägungen und Ausführungen. So finden Sie Nappa Leder mit und ohne Effekt, Leder mit Sonderoptik und Kunstleder.

Neben dem reinen Lederhandel stellen wir einen umfangreichen Service zur Lederver- und bearbeitung bereit. So übernehmen wir nicht nur Aufträge im Bereich Polstern, Nähen und Stanzen, sondern wir bieten Ihnen einen Rundum-Service für Ihre Projekte.





Entstanden aus der Firma CORIUM Handelsgesellschaft mbh schauen wir auf 15 Jahre Erfahrungen im Einkauf , Verkauf und Service rund um den Artikel Leder zurück. Aufgrund der explosionsartigen Entwicklung des Ledervertriebes ergab sich die Notwendigkeit, für diesen Geschäftsbereich ein komplett eigenständiges Unternehmen zu gründen. Mit der Gründung des Ledergroßhandels COREX konnten wir jegliche Expansionbeschränkungen aufheben und für unsere Kunden einen noch besseren und umfangreicheren Service bereitstellen. Nunmehr können wir im Bereich Leder einen Komplettservice für unsere Kundschaft anbieten.

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder brauchen Sie Hilfe bei einem Problem? Wir sind gerne für Sie da!

COREX GmbH

