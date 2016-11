Osteopathie: Konstruktive Gespräche führen zu gutem Ergebnis / VOD begrüßt im Gesetzgebungsverfahren zum Pflegestärkungsgesetz III erzielte Resultate

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Wiesbaden. Entgegen eines kontrovers diskutierten Änderungsantrages wird die Osteopathie nun nicht in die Weiterbildungs- und Prüfungsordnung der Physiotherapieausbildung integriert, der Änderungsantrag so nicht eingebracht.

?Aus Sicht der Patientensicherheit, Transparenz und letztlich auch einer nachhaltigen Rechtssicherheit ist diese Entwicklung sehr zu begrüßen. Wir freuen uns, dass wir in konstruktiven Gesprächen mit den Bundestagsfraktionen gemeinsam dieses Ergebnis erzielen konnten. Allen Beteiligten war dabei stets klar, dass die Patientensicherheit an vorderster Stelle stehen muss?, zeigt sich die Vorsitzende des Verbandes der Osteopathen Deutschland (VOD), Prof. Marina Fuhrmann, zufrieden.

Der VOD begrüßt ausdrücklich die Gesprächsbereitschaft der Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD und das gut funktionierende Anhörungsverfahren.

?Die Fraktionen haben aus den vorgetragenen Argumenten die richtigen Schlüsse gezogen. Das zeugt einerseits von einem ergebnisoffenen Dialog, den wir sehr begrüßen, andererseits aber auch von der hohen Fachlichkeit und sachlichen Atmosphäre, in der Argumente vorgebracht und ausgetauscht werden konnten. An dieser Stelle gilt unser Dank allen, die sich in den letzten Wochen unterstützend in das Verfahren eingebracht haben. Gemeinsam werden wir nun, wie bereits angekündigt, für eine tragfähige und nachhaltige Lösung für alle arbeiten?, teilt Prof. Marina Fuhrmann mit.

Hintergrund:

Osteopathie ist eine eigenständige Form der Medizin, die dem Erkennen und Behandeln von Funktionsstörungen dient. Die osteopathische Diagnose und Behandlung erfolgt ausschließlich mit den Händen. Der Patient wird in seiner Gesamtheit betrachtet. Osteopathie ist in vielen Anwendungsbereichen sinnvoll und behandelt vorbeugend

Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Verband der Osteopathen Deutschland .

Shortlink zu dieser Pressemitteilung:

http://shortpr.com/jmy5cq

Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:

http://www.themenportal.de/gesundheit/osteopathie-konstruktive-gespraeche-fuehren-zu-gutem-ergebnis-vod-begruesst-im-gesetzgebungsverfahren-zum-pflegestaerkungsgesetz-iii-erzielte-resultate-59230





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.themenportal.de/gesundheit/osteopathie-konstruktive-gespraeche-fuehren-zu-gutem-ergebnis-vod-begruesst-im-gesetzgebungsverfahren-zum-pflege



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der Verband der Osteopathen Deutschland (VOD)

e.V. wurde als Fachverband für Osteopathie 1994 in Wiesbaden gegründet. Als ältester und mit mehr als 4000 Mitgliedern größter Berufsverband verfolgt der VOD im Wesentlichen folgende Ziele: Er fordert den eigenständigen Beruf

des Osteopathen auf qualitativ höchstem Niveau. Er klärt über die Osteopathie auf,

informiert sachlich und neutral und betreibt Qualitätssicherung im Interesse

der Patienten. Darüber hinaus vermittelt der VOD hoch qualifizierte Osteopathen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Verband der Osteopathen Deutschland

PresseKontakt / Agentur:

Verband der Osteopathen Deutschland

Michaela Wehr

Untere Albrechtstraße 15

65185 Wiesbaden

presse(at)osteopathie.de

4915202147105

http://shortpr.com/jmy5cq



Datum: 30.11.2016 - 18:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1431081

Anzahl Zeichen: 3300

Kontakt-Informationen:

Firma: Verband der Osteopathen Deutschland

Ansprechpartner: Michaela Wehr

Stadt: Wiesbaden

Telefon: 4915202147105





Diese Pressemitteilung wurde bisher 59 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung