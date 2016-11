Die Novalnet AG ermöglicht es Online-Händlern mit der Bezahlmethode Przelewy24 ihren Absatzmarkt zu erweitern

(PresseBox) - Die Novalnet AG hat nunmehr eine der beliebtesten Bezahlmethoden aus Polen in ihr Produktportfolio integriert. Die Fakten belegen, dass gerade für Online-Händler sich diese Zahlungsart lohnt, denn 80 % der Online-Käufer in Polen bezahlen über das Online-Bezahlverfahren Przelewy24. Aktuell bieten bereits mehr als 8000 Online-Händler dieses Zahlungsmethode an.

?Unseren Händlern die Möglichkeit zu bieten, immer wieder ihren Absatzmarkt zu erweitern, macht mich sehr stolz?, sagt Christoph Drewes, Chief Business Development Officer der Novalnet AG.

Przelewy24 einfach zu integrieren dank des Novalnet AG Payment Plugins

Die Zahlungsart Przelewy24, als ein nationales Online-Überweisungsverfahren, lässt sich dank des Novalnet Payment-Plugins schnell und einfach in einem Onlineshop integrieren. Der Aufwand für den Händler ist dabei minimal.

Wie funktioniert die Zahlung mit Przelewy24?

Nachdem der Kunde eines Onlineshops die Bezahlart Przelewy24 gewählt hat, werden alle relevanten Informationen aus dem Onlineshop an Przelewy24 übermittelt. Der Kunde muss dann nur noch seine Bank auswählen und die Zahlung, wie bei einer Standard Überweisung, mit TAN bestätigen. Nach diesem erfolgreichen Prozess wird der Kunde wieder in den Shop geleitet und erhält die Meldung, dass der Bezahlvorgang erfolgreich war. Das einzige was der Shopkunde benötigt, ist ein Konto bei einer der von Przelewy24 unterstützen Banken.



Die Novalnet AG, gegründet im Januar 2007, ist ein führendes europäisches Zahlungsinstitut für professionelle elektronische Zahlungsabwicklung. Als Full Payment Service Provider bietet die Novalnet AG u.a.:

?alle gängigen nationalen und internationalen Zahlungsarten aus einer Hand

?sichere Zahlungsabwicklung über Treuhandkonten der Novalnet AG

?ein umfangreiches integriertes Risikomanagement zur Minimierung von Zahlungsausfällen und Betrug

?automatisierte Rechnungserstellung



?völlig automatisiertes Debitoren- und Forderungsmanagement inkl. verschiedener Mahnstufen

?umfangreicher technischer Support

?zahlreiche Zusatzservices (umfangreiche Abonnement- und Mitgliederverwaltung, ein nützliches Affiliate-Programm sowie umfangreicher technischer Support)

?u.v.m.

Die Novalnet AG bietet mit der eigenen technischen Entwicklungsabteilung einen flexiblen und professionellen Service für die Anbindung an alle Systeme (z. B. Shop, CMS, CRM, WAWI, ERP sowie eigene Systeme und freiprogrammierte Systeme).

Der Vorteil für die Kunden der Novalnet AG liegt in der Gesamtheit aller dieser vielfältigen Dienstleistungen unter einem Dach. Dem Online-Händler bleibt es erspart mit unterschiedlichen Banken, Kreditkartenacquirern, Auskunfteien, Inkassounternehmen, Affiliate-Plattformen und Technologiepartnern (wie z. B. PCI) unzählige Verträge mit unterschiedlichen Laufzeiten und Gebühren abschließen. Er hat die Möglichkeit, mit nur einem Vertrag und nur einem direkten Ansprechpartner, alle oben genannten Leistungen in Anspruch zu nehmen.

Eine spürbare Steigerung des Umsatzes und der Wettbewerbsfähigkeit wird erzielt, wenn ein kundenfreundlicher und sicherer Bezahlvorgang mit einer großen Auswahl an Zahlungsarten angeboten werden kann. Jeder Händler hat unterschiedliche Anforderungen und Wünsche hinsichtlich der Zahlungsmodalitäten, die die Novalnet realisieren kann. Es gibt bei der Novalnet AG keine Standardpakete, sondern eine auf die Bedürfnisse des jeweiligen Online-Händlers angepasste Lösungen. Dabei bleibt er stets flexibel und kann selbst entscheiden, welche Zahlungsarten und Services der Novalnet AG er in Anspruch nehmen möchte. Aber auch hier steht die Novalnet AG stets beratend zur Seite.

Die Kunden der Novalnet AG erhalten somit bezüglich des Payment: Service, Support, Technik sowie weitere Software-Entwicklungen komplett aus einer Hand.





