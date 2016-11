Überschreiten der Regelarbeitszeit gefährlich

(PresseBox) - Gegenüber Digitalisierung und Automatisierung in der Arbeitswelt hat sich der Leiter des Instituts für Arbeit und Gesundheit der DGUV, Prof. Dirk Windemuth, nachdenklich geäußert: Mit den Veränderungen geht auch der Wunsch nach flexibler Arbeitszeit einher, aber auch das Problem der ständigen Erreichbarkeit. ?Wer mehr als acht Stunden am Tag arbeitet, lebt gefährlicher. Diese Befunde werden in der Literatur immer wieder bestätigt, beispielsweise für unterschiedliche Beschäftigtengruppen, wie zum Beispiel Jugendliche, als auch für unterschiedliche Tätigkeiten wie unter anderem die Arbeit im Betrieb vs. Fahrt von der Arbeit nach Hause.?, so Windemuth (lesen Sie das ganze Interview bei der DGUV hier). Ein häufiges Überschreiten der 8-stündigen Regelarbeitszeit kumuliere die negativen Effekte ? ?so dass am Ende eine deutliche Steigerung der Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit steht?.

Die Branche tut sich tatsächlich schwer mit der Arbeitszeit. Oft wird nur müde gelächelt und das Arbeitszeitgesetz abgetan mit den Worten: ?Wenn wir uns daran halten würden, könnten wir die Veranstaltung nicht machen?.

Frage 1: Ist das wirklich unmöglich?

Frage 2: Wird die längere Arbeitszeit gewürdigt, wenn man aufgrund Übermüdung einen Unfall baut und einen anderen Menschen oder sich selbst schwer verletzt?

Da fallen einem noch viele andere Fragen ein, aber wohl selten die passenden Antworten dazu?





Schutt, Waetke Rechtsanwälte & Fachanwälte - IT-Recht, Veranstaltungsrecht, Urheberrecht

Wir sind hoch spezialisiert auf die Bereiche Veranstaltung & Event, IT & Internet und Urheber & Medien.

Wir vertreten bundesweit Mandanten aus allen Branchen, insbesondere aber aus der Event-, IT- und Medienbranche.

Timo Schutt - Fachanwalt für IT-Recht, Dozent

Thomas Waetke - Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, Dozent & Buchautor

http://www.schutt-waetke.de/kontakt/impressum/







Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Schutt, Waetke Rechtsanwälte & Fachanwälte - IT-Recht, Veranstaltungsrecht, Urheberrecht

Wir sind hoch spezialisiert auf die Bereiche Veranstaltung & Event, IT & Internet und Urheber & Medien.

Wir vertreten bundesweit Mandanten aus allen Branchen, insbesondere aber aus der Event-, IT- und Medienbranche.

Timo Schutt - Fachanwalt für IT-Recht, Dozent

Thomas Waetke - Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, Dozent & Buchautor

http://www.schutt-waetke.de/kontakt/impressum/





Dies ist eine Pressemitteilung von

Schutt, Waetke - Rechtsanwälte

Datum: 30.11.2016 - 16:59

Sprache: Deutsch

News-ID 1431085

Anzahl Zeichen: 2071

Kontakt-Informationen:

Firma: Schutt, Waetke - Rechtsanwälte

Stadt: Karlsruhe





Diese Pressemitteilung wurde bisher 35 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung