Focus: Die 500 Wachstumschampions 2017 Karlsruher Agentur ist der neue?Star der deutschen Wirtschaft?

EXPLAIN gehört zu den Wachstumschampions 2017

(PresseBox) - Ein neuer Stern am Himmel der deutschen Wirtschaft ist die Karlsruher Agentur für Präsentorik, die Explain GmbH. Das Statistikunternehmen Statista hat für den Focus die Wachstumschampions 2017 ermittelt. Gemeinsam mit 500 anderen deutschen Unternehmen gehört die Explain GmbH zu den neuen Stars der deutschen Wirtschaft.

Voraussetzung für die Aufstellung war, dass alle aufgelisteten Firmen eigenständig agieren und ihren Sitz in Deutschland haben. Außerdem sollten sie im Jahr 2012 einen Mindestumsatz von 100.000? und im Jahr 2015 einen Mindestumsatz von 1,8 Millionen Euro erwirtschaftet haben.

Von 2012 bis 2015 hat das Unternehmen 27 neue Mitarbeiter eingestellt und sich somit in vier Jahren nahezu verdoppelt. Trotz dieses Anstiegs der Mitarbeiterzahlen konnte die Explain GmbH ihren Umsatzzuwachs stetig erhöhen und gehört schließlich mit einem prozentualen Umsatzzuwachs von 29% pro Jahr, neben HelloFresh und Zalando, zu den 500 Wachstumschampions der Deutschen Wirtschaft.

Die Explain GmbH glaubt, dass großartige Präsentationen Menschen, Märkte und Unternehmen erfolgreich bewegen. Neben mittelständigen Unternehmen verhilft die Explain GmbH auch deutschen Großkonzernen wie adidas, Daimler und Porsche zu einer erfolgreichen Unternehmenskommunikation durch Präsentationen. Die Agentur arbeitet nach dem Prinzip der Präsentorik, welches die beiden Bereiche Präsentationen und Rhetorik als gleichwertige Faktoren für erfolgreiche Kommunikation durch Präsentation betrachtet. Strukturierte Inhalte, professionell gestaltete Folien und beeindruckende Sprecher, dafür steht das Karlsruher Unternehmen. Schon früh erkannte man bei EXPLAIN, wie wichtig klare Wertevorstellungen als tägliche Leitplanken für das Treffen von Entscheidungen sind. EXPLAIN versteht seine Kunden und denkt in ihrem Interesse. Es ist mitarbeiterorientiert und fördert intern eine Kultur der Proaktivität und Eigenverantwortung. Schon zu Beginn arbeiten Auszubildende im Projektgeschäft mit. Der zentrale One-Crew Gedanke verbindet die Mitarbeiter auch über die Arbeitszeit hinaus. Als visionsorientiertes Unternehmen sieht sich die EXPLAIN Crew als ständig lernende, die sich mit ihren Kunden weiterentwickelt und immer auf der Suche nach neuen Präsentationsmöglichkeiten ist, um die Präsentationskultur deutschlandweit nachhaltig zu verändern.



?Für die gesamte Mannschaft ist die Auszeichnung eine schöne Anerkennung für die harte Arbeit der letzten Jahre!? (Jonas Keller, Geschäftsführender Gesellschafter Explain GmbH)



Die Präsentationsprofis von EXPLAIN glauben, dass großartige Präsentationen Menschen, Märkte und Unternehmen erfolgreich bewegen können. Was 2004 als Start-up begonnen hat, ist inzwischen eine feste Größe in den Top-Etagen der deutschen Wirtschaft: Heute ist EXPLAIN Deutschlands führende Agentur für Präsentorik und hat 38 feste Mitarbeiter. Dieses dynamische Team verbindet auf einzigartige Weise inhaltliche Konzeption mit kreativer Gestaltung und einer eindrucksvollen Bildsprache, die Sachverhalte durchdringt und auf einen Blick erklärt.

Als Dienstleister bietet das Unternehmen einen individuell auf jeden Kunden abgestimmten Service: Von der Entwicklung einer Unternehmenspräsentation über Investoren-, Marketing- und Sprecher-Trainings.

Bis heute hat EXPLAIN mehr als 3.000 Projekte und über 500 Kunden betreut - vom Start-up-Unternehmen bis zum Weltkonzern.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

