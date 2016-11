Der Fachverlag Energie & Management und die ISPEX starten Kooperation mit Energiepreisen für Industrie und Gewerbe

Die aktuellen Preisentwicklungen beim Einkauf von Strom und Gas werden für Industrie und Gewerbe immer wichtiger.

Energiepreisindex für Strom und Gas bei Energie& Management

(firmenpresse) - Die Leser der Fachzeitung Energie und Management können zukünftig wöchentlich die am Markt real erzielbaren Strom- und Gaspreise für Industrie- und Gewerbebetriebe abrufen. Energie & Management wird die Daten aus dem ISPEX Energiepreisindex in seinem Online-Dienst E&M powernews, dem PDF-Newsletter E&M daily sowie in der Printausgabe von Energie & Management zur Verfügung stellen.

Die ISPEX AG berechnet den ISPEX-Energiepreisindex für Strom und Gas fortlaufend und veröffentlicht die aggregierten Daten monatlich. Die Experten von ISPEX analysieren dazu die aktuellen Preisentwicklungen beim Strom- und Gaseinkauf für Industrie- und Gewerbebetriebe. Darüber hinaus gibt ISPEX monatlich den Energiemarkt-Kommentar auf der Basis der Zahlen und energiewirtschaftlicher Gesichtspunkte heraus.

Für den Energiepreisindex werden die jeweils besten abgegebenen Gebote für Sondervertragskunden im Rahmen von Auktionen und Ausschreibungen zur Strom- und Gasbeschaffung für Industriekunden auf der unabhängigen Plattform energie-handelsplatz.de erfasst. Sie werden anonymisiert und aggregiert monatlich ausgewertet.

Der Preisindex stellt den Mittelwert aller im jeweiligen Monat abgegebenen Gebote dar, unabhängig vom zu Grunde liegenden Zeitraum der Belieferung. Es wird ausschließlich der Preis für Lieferstellen von Sondervertragskunden und nur das jeweils beste Angebot der teilnehmenden Energielieferanten für eine Lieferstelle berücksichtigt. Zusätzlich wird der Preisindex für jedes Kalenderjahr berechnet. Dabei gehen nur Preisstellungen in die Berechnung ein, die scharf abgegrenzt für das bestimmte Lieferjahr gültig sind und im entsprechenden Monat des Index abgegeben wurden.

Hintergrundinformationen

Über die ISPEX AG

Die ISPEX AG ist eines der bedeutendsten unabhängigen Energieberatungsunternehmen in Deutschland. Seit 2006 betreut ISPEX erfolgreich Kunden aus dem industriellen, gewerblichen und öffentlich-rechtlichen Bereich bei energiewirtschaftlichen Fragen.

Industriekunden kaufen mit ISPEX Strom und Gas schnell, sicher und zu marktgerechten Konditionen. Für seine Kunden führt ISPEX täglich Energieauktionen und Energieausschreibungen durch. ISPEX wählt dabei die Lieferanten aus, die zum Kunden und seinem Abnahmeverhalten passen. Dazu stehen mit einer eigenen Online-Energiehandelsplattform und dem internetbasierten Energie-Controllingsystem die modernsten

Über den Verlag Energie & Management

Die Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH mit Sitz in Herrsching am Ammersee ist ein verlegerisch völlig unabhängiger, inhabergeführter Informations- und Serviceanbieter für die Energiewirtschaft.

Der Fachverlag wurde 1994 gegründet und bietet ein breites Spektrum an Publikationen und Online-Informationsdiensten mit aktuellen Themen und Daten, die das Meinungsspektrum der europäischen Energiewirtschaft und -politik widerspiegeln.

Mit 15 festen Redakteuren und einem internationalen Netzwerk von Korrespondenten verfügt Energie & Management über eine der größten Fachredaktion der Branche und ist das meinungsbildende Medium in allen Bereichen der Energiewirtschaft und Energietechnik. Auch bei der Erstellung von Studien, der Organisation und Durchführung von energiewirtschaftlichen Messen und Tagungen sowie bei spezifischen Beratungsleistungen gehört E&M zu den besten Anbietern auf dem Markt und hilft den Entscheidern der Energiewirtschaft bei der nachhaltigen Marktpositionierung und Kundenbindung.

Unser Leistungs-Spektrum:

Publikationen

Zeitung Energie & Management

Sonderhefte wie das Stadtwerke-Magazin, das Energiespeicher-Magazin StoreAge, das IT-Magazin (ITea), die PDF-Tageszeitung E&M daily, sowie verschiedene Studien und Bücher

Online-Services

Informationsdienst E&M powernews, Internet-Redaktion, Content-Providing

Dienstleistungen

- B2B-Marketing, Events, Messe-Consulting, Marketing- und Kommunikationsberatung, Coaching, Kundenzeitschriften, Marktstudien, Schloß-Gespräche





Energie & Management - Informationen für bessere Entscheidungen



Sachlich - Unabhängig - Aktuell



Die 14-täglich erscheinende Zeitung Energie & Management zählt mit einer verbreiteten Auflage von rund 5.500 Exemplaren und ihren aktuellen Berichten, Reportagen, Interviews und Analysen seit 1994 zu den führenden Fachmedien in Europa.

Das Themenspektrum der Zeitung deckt alle Facetten und Bereiche der Energie ab:



Energiewirtschaft und -politik

Energieerzeugung und -verteilung

Energietechnik und -management

Energiedienstleistungen und -services

Dezentrale Energien

Erneuerbare Energien

Energie- und Emissionshandel

Energie& Management Verlagsgesellschaft mbH

