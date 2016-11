Tata Steel will seine CO2-Bilanz mit EnergyNest Technologie verbessern

Neuartiger Wärmespeicher bezieht seine komplette Energie durch entstehende Abwärme

(firmenpresse) - Als einer der weltgrößten Stahlproduzenten betreibt Tata Steel mehrere Produktionsstädten in IJmuiden/Niederlande. Bei zahlreichen Produktionsprozessen in diesen Anlagen werden üblicherweise die entstehenden Hochtemperatur-Abgase nicht genutzt, sondern in die Atmosphäre abgegeben.

Tata Steel hat es sich zum Ziel gesetzt, seine CO2-Bilanz im Bezug auf Nachhaltigkeit spürbar zu verbessern. Um die vorhandenen Energie Ressourcen so effizient wie möglich zu nutzen, soll mit einer neuartigen Methode die entstehenden Hochtemperatur-Abgase gespeichert und wieder in den Produktionsprozess eingeleitet werden.

Dabei kommt erstmals die neue EnergyNest Wärmespeicher Technologie zum Einsatz, um die CO2-Bilanz zu verbessern. Der thermische Energiespeicher (TES) ermöglicht es, erzeugte Abwärme für die spätere Nutzung zu speichern. Das führt zu spürbaren Einsparungen im Energieverbrauch und damit zur Verringerung von CO2-Emissionen. Der EnergyNest TES ist sowohl einfach zu integrieren als auch zu betreiben, da er keine beweglichen Teile genutzt werden. Die Komplettlösung für "Energie auf Abruf" wurde zusammen mit Jord als Anlagenbauer und EPC-Betreiber entwickelt. Durch die Verwendung dieser innovativen Technologie in IJmuiden wird Tata Steels Ruf als Technologievorreiter durch effizientere Ressourcen Nutzung gestärkt.





EnergyNest ist ein norwegisches Technologieunternehmen, das einen neuartigen Wärmespeicher mit enormer Wirtschaftlichkeit entwickelt hat. Das Unternehmen liefert individuell zugeschnittene Speicherlösungen für verschiedene Energieerzeugungs- und Energieverteilungs-Systeme wie Sonnenwärmekraftwerke (CSP), Waste Heat to Power (WHP), Power to Heat (P2H) und Elektro-Wärmeenergiespeicher für Windenergie oder andere erneuerbare Energien. Weitere Informationen unter: www.energy-nest.com

