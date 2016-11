Neue Episode am 7.12. bei RTL II: "Sarah& Pietro - Die ganze Wahrheit" (FOTO)

- Neue exklusive Einblicke in das Leben von Sarah und Pietro seit

ihrer Trennung

- Wie Sarah und Pietro sich als Single-Eltern neu orientieren

- Ausstrahlung: Mittwoch, 7. Dezember 2016, um 21:15 Uhr bei RTL II



Sarah und Pietro Lombardi - das einstige Castingshow-Traumpaar hat

sich getrennt. Der Traum von der Bilderbuchfamilie ist geplatzt und

die beiden müssen ihr Leben komplett neu sortieren. Eine neue Episode

von "Sarah & Pietro - Die ganze Wahrheit" begleitet die beiden

exklusiv bei den ersten Gehversuchen als Single-Mama und Single-Papa.



In einem sind sich Sarah und Pietro auch nach ihrer Trennung

einig: Sie möchten ihren kleinen Sohn Alessio nicht mit den Problemen

der letzten Zeit belasten, auch wenn der Start in ein Leben als

Single-Eltern für die beiden alles andere als einfach ist.



"Sarah & Pietro - Die ganze Wahrheit" zeigt unter anderem, wie

Pietro sich in seinem neuen Leben zurechtfindet und wo er lebt, seit

die gemeinsame Wohnung nur noch von Sarah und Alessio bewohnt wird.

Er muss sich eine neue Bleibe suchen und wird dabei von einem Freund

unterstützt. Sarah trifft sich erstmals seit Veröffentlichung der

eindeutigen Fotos, die Sarah mit ihrem Ex-Freund zeigen, mit ihren

Großeltern. Kein einfacher Schritt - die Sängerin hat Angst vor der

Reaktion der Familie. Im Gespräch mit ihrer Mutter sucht Sarah

außerdem nach den Ursachen, die zur Trennung geführt haben und blickt

zurück auf die Zeit, in der zwischen ihr und Pietro noch alles gut

war.



"Sarah & Pietro - Die ganze Wahrheit": Mittwoch, 7. Dezember 2016,

um 21:15 Uhr bei RTL II



Über "Sarah & Pietro - Die ganze Wahrheit"



Die Trennung von Sarah & Pietro Lombardi bewegt die Fans des

ehemaligen Castingshow-Traumpaares seit Wochen und sorgt für immer

neue Schlagzeilen. In "Sarah & Pietro - Die ganze Wahrheit" schildern



die beiden erstmals selbst ausführlich, wie sie die Ereignisse der

letzten Wochen erlebt haben, wie es zum Bruch zwischen ihnen kommen

konnte und wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. RTL II gibt

exklusive Einblicke in das Leben von Sarah und Pietro nach der

Trennung.







