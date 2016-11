Türkei und Bulgarien im neuen Sommerkatalog 2017 von ITT Ferien Pur

Der Reiseveranstalter ITT Ferien Pur bringt im Dezember den neuen Katalog "ITT Ferien Pur Sommer 2017" heraus.

(firmenpresse) - Düsseldorf 30.11.2016 - Der in Deutschland ansässige Reiseveranstalter ist im Endspurt. Der neue Sommerkatalog soll im Dezember an die Reisebüros geliefert werden.

Der Fokus liegt im Sommer 2017 auf den Destinationen Türkei und Bulgarien. Eine Hotelauswahl ist bereits getroffen. Insgesamt sollen 800 Hotels in dem Katalog sich präsentieren. Die Aufteilung der Hotels ist wie folgt, Antalya mit 450 Hotels, Ägäis mit 220 Hotels und Bulgarien mit 130 Hotels. Bei diesen Hotels handelt es sich um 3 bis 5 Sterne Hotels die nach den Qualitätskriterien von ITT Ferien Pur ausgesucht werden. Der Reiseveranstalter legt sehr viel Wert auf unterschiedliche Hotel Kategorien um den unterschiedlichen Kundenwünschen gerecht zu werden.

Hier einige Beispiele der ausgesuchten Hotels aus Antalya:

Orange County Kemer (ITT Premium), Orange County Alanya (ITT Premium), Delphin Imperial, Susesi Luxury Resort, Rixos Premium.



Aus den Ägäis:

Titanic Deluxe Bodrum (in Bodrum), Rixos Premium Göcek (in Fethiye), Palm Wings Ephesus Beach Resort (in Kusadasi)



Aus Bulgarien:

Royal Palace Helena Park, Sol Nessebar Palace, MPM Blue Pearl



Geflogen werden diese Destinationen unter anderem von den Fluggesellschaften wie SunExpress und Germania.





Die Angebote sind demnächst unter der Internetadresse www.itt.de

Leserkontakt:

ITT GmbH

Oststraße 115

40210 Düsseldorf

Telefon +49 (0)211 386 90 0

Telefax +49 (0)211 386 90 28

Homepage: http://www.itt.de

E-Mail: info(at)itt.de

Weitere Informationen finden Sie auch unter:

www.itt.de

Der Düsseldorfer Reiseveranstalter bietet schon seit 20 Jahren Reisen in die schönsten Orte der Welt. Spezialist ist vor allem der Reiseveranstalter rundum Türkeireisen.



Dies ist eine Pressemitteilung von

ITT GMBH

Leseranfragen:

Kruppstr. 100, 45145 Essen

PresseKontakt / Agentur:





Kontakt-Informationen:

Firma: ITT GMBH

Ansprechpartner: Cumhur Sefer

Stadt: Düsseldorf

Telefon: +49 201 75960950



