Rheinische Post: Stille Tage gerade jetzt

Die christlichen Traditionen in diesem Land werden weiter

geschleift. Das Bundesverfassungsgericht hat das bayerische

Tanzverbot an Karfreitag für verfassungswidrig erklärt. Juristisch

ist das nachvollziehbar. Die besonders scharfen bayerischen Regeln,

die Musikveranstaltungen in geschlossenen Räumen verbieten, sind im

Vergleich zu den Ausnahmen an anderen Feiertagen schwer mit dem

Grundrecht auf Versammlungsfreiheit vereinbar. Trotzdem ist die

Botschaft, die die Jubelnden nun in die Gesellschaft tragen, schwer

erträglich. Christliche Traditionen werden zusehends wie ein

ärmliches Relikt aus fernen Tagen behandelt. Ein stiller Tag des

Gedenkens passt eben nicht in eine multikulturelle, digitale

24-Stunden-Entertainmentwelt. Dabei bräuchten wir den stillen Tag

gerade jetzt mehr denn je. Die Gesellschaft sollte darüber

diskutieren, was uns die christlichen Feiertage und ihr Schutz im

Grundgesetz noch wert sind. Und die klagenden Atheisten sollten die

Frage beantworten, warum sie das Tanzverbot kritisieren, aber den

freien (Arbeits-)Tag natürlich nie infrage stellen würden.







Datum: 30.11.2016 - 18:58

Sprache: Deutsch

