Rheinische Post: Globalisierung als faule Ausrede

(ots) - Kommentar von Saskia Nothofer



Rückstände von Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln in

Kräutern, Blei und Cadmium im Modeschmuck - immer wieder legen

Kontrollen offen, dass Lebensmittel oder Alltagsgegenstände eine

gesundheitliche Gefahr für Verbraucher darstellen können. Die

Unüberschaubarkeit der globalisierten Märkte dient oft als

Rechtfertigung. Aber das ist eine faule Ausrede. Denn die

Verantwortung liegt nicht nur bei den Herstellern, sondern auch bei

Vertrieb und Politik. Um eine Gefährdung der Verbraucher zu

minimieren, sollten die Kontrollen intensiviert werden. Aktuelle

Zahlen belegen aber, dass sich deren Anzahl verringert hat. Das muss

sich ändern. Die Länder, in deren Verantwortung die Kontrollen

liegen, müssen wieder vermehrt in diese investieren. Genauso müssen

aber auch die Konsequenzen für beteiligte Unternehmen, etwa durch

hohe Bußgelder, verschärft werden. Zusätzlich ist es unabdingbar,

dass die Öffentlichkeit über die Giftstoffe in Lebensmitteln und

Gegenständen informiert und betroffene Produkte namentlich genannt

werden. Nur so können sich die Verbraucher schützen. Das kann zwar

zulasten der Unternehmen sein, doch die können sich vorher überlegen,

was sie in ihre Regale stellen.







Datum: 30.11.2016 - 18:55

