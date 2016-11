Der Luxusvermittler

Dobryjdjen – The Luxury Travel Guide – ein Onlineportal, das vermögende, ausländische Reisende mit Luxusmarken im deutschsprachigen Raum verbindet.

(firmenpresse) - München November 2016 Was arabische und russische Kunden bei ihren Besuchen in Deutschland und der Schweiz besonders schätzen, das weiß Moritz Kölsch, Gründer und Geschäftsführer von Dobryjdjen, nur zu gut. „Es ist ja hinreichend bekannt, dass arabische Familien die Sommermonate gerne in Europa verbringen und dabei auf ihren gewohnten Luxus nicht verzichten möchten. Was diese mit den russischen Kunden eint, ist, dass beide bei ihren Aufenthalten eine Rund-Um-Betreuung mit einem festen Ansprechpartner wünschen und nichts dem Zufall überlassen“, fasst es Moritz Kölsch zusammen. Neben exquisiten Hotels, gutem Essen und erlesenen Einkaufmöglichkeiten ist die erstklassige medizinische Versorgung für diese Zielgruppe immer wichtiger geworden, ergänzt Kölsch.



Um den Bedarf dieses Kundenkreises zu bündeln, entwickelt Kölsch 2014 ein Onlineportal mit dem Namen ‚Dobryjdjen – The Luxury Travel Guide‘. Dabei ist es weniger ein Reiseführer als ein Zusammenschluss exklusiver Marken und liest sich wie das Who is who aus den Branchen der Hotellerie und Gastronomie, Juweliere, Immobilien, Bekleidungsboutiquen sowie Schönheitskliniken und Arztpraxen.

„Die Idee dahinter ist, Unternehmen in deutschsprachigen Städten über eine Mitgliedschaft Zugang zu kaufkraftstarker arabischer und russischer Klientel zu vermitteln“, erklärt Kölsch sein Geschäftsmodell. „Viele Firmen und Praxen haben nicht die Möglichkeit neben ihrem Tagesgeschäft diesen Zweig auf- und auszubauen und oft ist auch schon die sprachliche Hürde gegeben“, erläutert Kölsch weiter.



Je nach Mitgliedschaft können unterschiedliche Dienstleitungen in Anspruch genommen werden.

Die Konditionen sind von 249,00 EUR bis 449,00 EUR pro Monat buchbar.



Dabei variieren die Leistungen von der Unternehmenspräsenz in englischer und russischer / oder arabischer Sprache sowie dem umfangreichen Concierge-Service, der die Kunden auf Wunsch zu den jeweiligen Termine begleitet.







http://www.dobryjdjen.com



Über Dobryjdjen

Dobryjdjen – The Luxury Travel Guide ist ein Onlineportal, das Unternehmen im Luxussegment, die in deutschsprachigen Städten ansässig sind, kaufkräftige arabische und russische Klientel vermittelt. Für eine individuell buchbare Jahresmitgliedschaft übernimmt das Portal die komplette Betreuung seiner Mitglieder und deren Endkunden in der jeweiligen Sprache, Englisch, Russisch oder Arabisch und steht den Kunden auf Wunsch vor Ort zur Verfügung.



Dobryjdjen hat seinen Firmensitz in München und bietet seine Dienstleistung aktuell in den Städten Zürich und München an.

Weitere deutsche Städte wie Berlin, Düsseldorf und Hamburg sind in Planung.



JOPE COMMUNICATIONS

