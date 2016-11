WAZ: Juristisches Trauerspiel

- Kommentar von Ulf Meinke zu den Klagen

enttäuschter Telekom-Aktionäre

(ots) - Manfred Krug hat schon vor einigen Jahren Abbitte

geleistet: "Ich entschuldige mich aus tiefstem Herzen bei allen

Mitmenschen, die eine von mir empfohlene Aktie gekauft haben und

enttäuscht worden sind." So klang es, als Krug seinen - wie er sagte

- größten beruflichen Fehler einräumte: Werbespots für die T-Aktie.



Nun könnte man meinen, die Vorgänge rund um die Jahrtausendwende

seien längst verjährt. Weit gefehlt. Noch heute befassen sich

Gerichte mit der Frage, ob Menschen, die vor mehr als 16 Jahren

Aktien der Telekom gekauft haben, eine Entschädigung vom Unternehmen

erhalten sollten. Es ist ein Trauerspiel.



Nun zeichnet sich nach einer juristischen Schlappe für die Telekom

ab, dass wohl in jedem Einzelfall geklärt werden soll, ob der

jeweilige Anleger bei seiner Kaufentscheidung einen fehlerhaften

Börsenprospekt berücksichtigt hat. Wohlgemerkt: Es geht um mehr als

16.000 Kläger, also - zurückhaltend formuliert - viel Arbeit für die

Richter.



Der Fall zeigt eindrucksvoll, wie wichtig es wäre, die Gesetze zum

Anlegerschutz so zu verbessern, dass die Justiz nicht überfordert

wird und Aktionäre ebenso schnell wie zuverlässig zu ihrem Recht

kommen.







