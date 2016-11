Schwäbische Zeitung: Erfolg sieht anders aus - Leitartikel zu Islamist beim Verfassungsschutz

(ots) - Die Enttarnung eines Islamisten beim Bundesamt

für Verfassungsschutz gilt den einen als Erfolg. Andere, die

Geheimdienste per se als ein Übel empfinden, sehen die Tatsache, dass

der Mann überhaupt so weit kommen konnte, als Beweis für das

unprofessionelle Vorgehen der Sicherheitsbehörden. Vollkommen

unangebracht scheint zumindest die Beschwichtigungsrhetorik aus Köln:

es gebe keine Beweise, dass der Mann tatsächlich eine terroristische

Gewalttat geplant habe. Nein, aber der 51-Jährige hat sich

eingeschlichen, alle Sicherheitsüberprüfungen bestanden und ist nur

dank der Aufmerksamkeit eines Kollegen und seiner eigenen Dummheit

überführt worden. Ein Fahndungserfolg sieht anders aus.



Immer dann, wenn es massive gesellschaftliche Veränderungen gibt,

steigt in der deutschen Verwaltung und bei den Sicherheitsbehörden

der Bedarf an Experten. Das war nach dem Fall der Berliner Mauer und

der deutschen Wiedervereinigung so: es brauchte Ökonomen in Massen,

um Betriebe abzuwickeln und Verwaltungsstrukturen zu reformieren.

Dass nicht alle, die damals kamen, einen guten Leumund hatten, wissen

wir inzwischen. Auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

musste dies Erfahrung machen und sich von eilig eingestellten

Sachbearbeitern trennen, die inkompetent und überfordert waren.



Der Verfassungsschutz wie auch der für die Auslandsaufklärung

zuständige Bundesnachrichtendienst richten sich sehr wohl auf die

neue Bedrohungslage durch den islamistischen Terrorismus ein.

Spezialisten für Arabisch oder Persisch wurden angestellt, ferner

IT-Fachleute und Experten, die sich im Nahen Osten, in Afghanistan

und Pakistan auskennen. (Übrigens hätte ein vergleichbarer Aufwand

gegen den Rechtsterrorismus seinerzeit womöglich die Morde des NSU

aus Jena verhindern können.) Die Erfolgsmeldungen des

Bundesinnenministers wirken aber nicht nur darum verstörend. Die



Erfahrung mit Maulwürfen bei Geheimdiensten zeigt, dass sie selten

alleine agieren und mit weiteren Enttarnungen gerechnet werden darf.







