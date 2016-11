Familienfreundliche Preisvorteile und Verlosungen – der neue Berliner FamilienPass 2017 ist da

Berlin, 30. November 2016



Ab dem 1. Dezember ist der neue Berliner FamilienPass 2017 in vielen Verkaufsstellen in ganz Berlin erhältlich, unter anderem in allen Berliner Filialen von Getränke Hoffman, bei Karstadt sports, in vielen Bibliotheken und Bürgerämtern oder über den Online-Shop vom JugendKulturService.

Titelbild Berliner FamilienPass 2017

(firmenpresse) - 1 Jahr. 300 Preisvorteile. 200 Verlosungen. 6 Euro.

Berliner Familien können für nur 6 Euro das ganze Jahr 2017 von über 300 Preisvorteilen aus den Bereichen Sport & Spiel, Sehenswertes, Kultur, Familienleben und Außerhalb profitieren und erhalten gleichzeitig neue Ideen und Impulse für ihre gemeinsamen Aktivitäten. Vieles im Pass kann mehrfach genutzt werden und teilweise sind die Angebote sogar kostenlos für die Eltern oder die Kinder.

Allein beim Besuch von Zoo und Tierpark bietet das kompakte Taschenbuch jeweils einen Preisvorteil von 10 Euro beim großen Familientagesticket. 3 Euro pro Person werden beim Besuch vom Internationalen Stadionfest (ISTAF) gespart und mit dem Gutschein für Kinder- und Jugendtheater gibt es 6 Euro Ermäßigung.

Neu dabei mit satten Preisvorteilen sind u.a. das Zeiss-Großplanetarium, der Trampolinpark JUMP BERLIN, der Baumkronenpfad Beelitz-Heilstätten und der Märkische Lamahof.



Exklusiv für FamilienPass-Familien werden über 200 Familienaktionen verlost mit kostenlosen Plätzen zu Workshops, Ausflügen und Tagesfahrten sowie Freikarten zu Kultur- und Sportevents.



Bereits für junge Familien interessant.

Durch die Ausweitung der Rubrik „Familienleben“ ist der Pass nun auch für Familien mit Kleinkindern interessant. Neu im Programm sind z.B. mehrere kinderfreundliche Cafés, Eltern-Kind-Kurse für werdende Mütter bzw. Mütter und Väter mit Kleinkindern oder Kurse für Kinder ab 3 Jahren.



Die Geschenkidee zu Weihnachten.

Für Freunde und Bekannte mit Kindern ist der Berliner FamilienPass ein kleines, preisgünstiges und besonderes Geschenk.



Jede Familie mit Wohnsitz in Berlin und mit Kindern bis einschl. 17 Jahre kann den Pass nutzen, völlig unabhängig vom Einkommen oder davon, ob die Kinder alleine oder gemeinsam mit einer Partnerin oder einem Partner erzogen werden. Großeltern können den FamilienPass zusammen mit ihren Enkeln nutzen.



Der Berliner FamilienPass gilt vom 1. Januar – 31. Dezember 2017.





Mehr Informationen: http://bit.ly/BFP-2017



Die Herausgabe des FamilienPasses erfolgt im Auftrag und mit finanzieller Unterstützung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.jugendkulturservice.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der JugendKulturService bietet Kindern, Jugendlichen und Familien ein umfangreiches Serviceangebot in Kultur, Sport und weiteren Bereichen des Berliner Stadtlebens. Mit und durch uns kann man an 365 Tagen im Jahr etwas unternehmen.



Der JugendKulturService öffnet den Zugang zu über 200 Institutionen der Stadt und organisiert mit Unterstützung von rund 500 Kooperationspartnern eine breite Palette von Veranstaltungen, Aktionen, Besichtigungen, Ausflügen und Tagesfahrten. Vieles davon kann man durch durch Vermitlung des JugendKulturService kostenlos oder zu ermäßigten Preisen genießen.



Unter dem Dach des JugendKulturService zu finden:

Super-Ferien-Pass, Berliner FamilienPass, Konzerte für junge Leute und Familien, Kinder- und Jugendtheater, Kinderkinobüro und Spatzenkino, die kostenlose Programmzeitschrift JugendKulturInfo, TUSCH - Theater und Schule, TUKI- Theater und Kita, IKARUS - Kinder- und Jugendtheaterpreis.



Der JugendKulturService ist eine gemeinnützige Gesellschaft des Berliner Jugendclub e.V. und wird gefördert von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft in Berlin und der Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH.



Dies ist eine Pressemitteilung von

JugendKulturService gGmbH

Datum: 30.11.2016 - 20:27

Sprache: Deutsch

News-ID 1431135

Anzahl Zeichen: 2619

Kontakt-Informationen:

Firma: JugendKulturService gGmbH



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 30.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 97 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung