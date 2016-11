Fineqia wurde in die "Top 100 Global 2016"-Liste von Red Herring aufgenommen

Red Herring verkündete, dass Fineqia International Inc. in seine

Liste der weltweit besten Unternehmen "Top 100 Global" aufgenommen

wurde. Top 100 Global zeichnet Unternehmen aus Nordamerika, Europa

und Asien aus und feiert die Innovationen und Technologien dieser

Start-ups in ihren jeweiligen Branchen.



Die Liste "Top 100 Global" von Red Herring hat sich zu einem

Markenzeichen zur Identifizierung vielversprechender Unternehmen und

Unternehmer entwickelt. Die Herausgeber von Red Herring zählten zu

den ersten, die erkannt haben, dass Unternehmen wie Facebook,

Twitter, Google, Yahoo, Skype, Salesforce.com, YouTube und eBay die

Art, wie wir leben und arbeiten, verändern werden.



Fineqia ist stolz darauf, in diese Liste äußerst erfolgreicher

Unternehmen aufgenommen worden zu sein. Mit diesem Erfolg untermauert

Fineqia seine führende Stellung auf dem Gebiet der Bereitstellung

technologiebasierter Fremdfinanzierungen im Vereinigten Königreich.

Zudem würdigt diese Auszeichnung sein Potenzial als einzige

Plattform, die Anlegern einige der lukrativsten

Investitionsmöglichkeiten mit vermindertem Risiko bietet, die bislang

größtenteils nur großen Finanzinstituten vorbehalten waren.



"Die Auswahl der Unternehmen mit dem größten Potenzial war alles

andere als einfach", so Alex Vieux, Herausgeber und CEO von Red

Herring. "Nach gründlichen Erwägungen und Besprechungen haben wir

unsere Liste mit hunderten Bewerbern aus der ganzen Welt auf die

besten 100 eingegrenzt. Unserer Auffassung nach verkörpert Finequia

die Vision, Triebkraft und Innovation, die ein erfolgreiches

unternehmerisches Projekt ausmacht. Fineqia kann wirklich stolz auf

seine Leistung sein."



Das Redaktionsteam von Red Herring bewertete die Unternehmen

sowohl nach quantitativen als auch nach qualitativen Kriterien wie



finanzielle Leistungsfähigkeit, Technologieinnovation,

Managementqualität, Strategie und Marktdurchdringung. Im Rahmen der

Potenzialbewertung wurde außerdem eine Überprüfung der Erfolgsbilanz

sowie des Ansehens der Start-ups im Vergleich zu ihren Wettbewerbern

durchgeführt, damit sich Red Herring ein aussagekräftiges Bild des

jeweiligen Unternehmens verschaffen kann. Diese umfassende Prüfung

macht die Liste zu einem wertvollen Instrument zur Erkundung der

empfehlenswertesten und vielversprechendsten neuen Geschäftsmodelle

aus der ganzen Welt.



Über Fineqia International Inc.



Das Geschäftsmodell von Fineqia besteht in der Bereitstellung

einer Online-Plattform und damit verbundener Dienstleistungen zur

Platzierung von Schuld- und Beteiligungstiteln, die zunächst

ausschließlich im Vereinigten Königreich angeboten werden. Die

Plattform wird sämtliche Risiken durchleuchten und die vorhandenen

Möglichkeiten objektiv darstellen.Weitere Informationen finden Sie

auf http://www.fineqia.com.



Über Red Herring



Red Herring ist ein globales Medienunternehmen, das die weltweit

besten Hightech-Innovatoren, Venture-Investoren und

Entscheidungsträger auf einer Vielzahl von Plattformen vereint, wozu

Print- und Online-Medien sowie exklusive Events weltweit zählen. Für

weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.redherring.com.



Karolina Komarnicka, Chief Marketing Officer, Tel.:

+1-(778)-654-2324, E-Mail: info(at)fineqia.com , Website:

http://www.fineqia.com



