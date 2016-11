Dr. Phil. Olaf Bausemer zu Gast bei Herzgschichtn – dem Web-TV Talkformat aus Kitzbühel

Ein Arzt, der Menschen das Leben rettet, ganz persönlich und privat

Familie Bausemer auf Rosi's Sonnbergstuben

(firmenpresse) - Er gehört zur Spitze der Therapeuten für biologische Krebstherapien.

Ein Mann, der über sich selbst sagt, dass er der reichste Mann der Welt ist, da er gerade von Krebskranken und Sterbenden sehr viel über das Leben und sich selbst lernen darf. Zusammen mit seiner Frau Natalia weiß er das Leben zu genießen – jede Sekunde davon - und weiß wie wertvoll es ist gesund zu sein. Seine Praxen befinden sich in Mannheim und jetzt auch in Burghausen bei Salzburg!

Besonders schön war für Anja Viktoria Autenrieth (https://www.facebook.com/ModeratorinProduzentinPR/) der Besuch einer Kapelle im wunderschönen Dorf Aurach bei Kitzbühel und die gemeinsame Brotzeit mit Familie Bausemer auf Rosi's Sonnbergstuben.

Eine wahre Herzgschicht - DANKE!

Zum Film geht es hier: https://www.youtube.com/watch?v=8nqmCt8tKM8&t=22s

Mehr zur biologischen Krebstherapie finden Sie unter: www.biologische-krebstherapie.com

Anja Viktoria Autenrieth und Team bedanken sich an dieser Stelle bei Dr. Phil. Olaf Bausemer für seine Zeit, die oftmals sehr begrenzt ist.

Wir hatten wunderbare und herzliche Gespräche in der Natur und auf Rosi`s Sonnbergstuben. Danke für die offenen Worte!

Mehr unter www.herzgschichtn.tv







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.herzgschichtn.tv/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Anja Viktoria Autenrieth ist leidenschaftliche Moderatorin, Journalistin & Produzentin.

Als Journalistin und Reporterin hat sie zahlreiche Beiträge, Reportagen und Dokumentationen für diverse Sendeanstalten produziert. Neben ihrer journalistischen Tätigkeit ist Anja Viktoria Autenrieth erfolgreich als Moderatorin tätig – für Events & TV-Formate. Ihre langjährigen Erfahrungen und Erkenntnisse im TV-Business setzt die Diplom Journalsitin auch verstärkt in der Produktion von Werbe- und Imagefilmen um. Mit ihrem philosophischen Blick auf die Dinge, die Leidenschaft für Musik, ästhetische Bilder und einem Drang zum Perfektionieren war früh klar: Geschichten über besondere Menschen, aufregende Projekte oder ungewöhnliche Ereignisse zu erzählen ist ihre Berufung.

„Herzgschichtn“ ist Anja Viktorias eigenes „Herzprojekt“. Interviews und Talks mit Menschen aus dem öffentlichen Leben gehören zu ihrem Alltag. Empathie, Einfühlungsvermögen und Zuhören sind ihre großen Stärken. Ihre Gäste fühlen sich aufgehoben und sehr wohl. Infos unter www.herzgschichtn.de/ - wir freuen uns auf Sie!

Dies ist eine Pressemitteilung von

Anja Viktoria Autenrieth

Datum: 30.11.2016 - 21:46

Sprache: Deutsch

News-ID 1431146

Anzahl Zeichen: 1321

Kontakt-Informationen:

Firma: Anja Viktoria Autenrieth

Ansprechpartner: Anja Viktoria Autenrieth

Stadt: Augsburg

Telefon: 0049 821 88 5 88 107



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 123 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung