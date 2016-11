Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Charlie Hebdo: Humor kennt Grenzen, von Christine Straßer

(ots) - Charlie Hebdo auf Deutsch? Das klingt ein

bisschen wie Oktoberfest in Abu Dhabi. Aber das gibt es ja auch.

Warum also sollte das französische Satireblatt nicht auch die

Humorwüste rechts des Rheins - als solche gilt Deutschland in

Frankreich - erobern? Diese Frage kann man stellen. Die Antwort ist

nicht zum Lachen. "Humor ist wie eine Fremdsprache, manche brauchen

Untertitel, um ihn zu verstehen." Dieses Lieblingszitat des

französischen Komiker-Urgesteins Guy Bedos passt gut. Denn man kann

es so deuten, dass Humor kaum zu übersetzen ist. Ein Witz mit

Untertiteln ist weitaus weniger komisch. Anders gesagt: Humor hat es

schwer, Grenzen zu überschreiten. Beispielsweise war ein

Arte-Themenabend über die deutsche Komiker-Ikone Loriot für den

Kultursender einer der zuschauerschwächsten in Frankreich. Es wird

interessant sein, wie die Deutschen mit dem Charlie-Hebdo-Humor

zurechtkommen. Er ist ungefähr so zartfühlend wie ein Dampfhammer.

Auch das Witzepersonal dürfte auf viele Deutsche spaßbremsend wirken.

Neben Politikern sind immer wieder auch Gläubige und Migranten Ziele

des derben Spotts. Die Deutschen, so lernt man in Seminaren für

interkulturelle Kommunikation, lieben den Kompromiss. Die Zeichner

und Schreiber bei Charlie Hebdo hingegen sind auf Konflikt gebürstet.

Ihr Humor kritisiert nicht nur, er verletzt - auch Minderheiten.

Viele Franzosen, die eine Konfliktkultur pflegen, akzeptieren das.

Viele Deutsche werden bei derlei Witzen das Gefühl haben, dass eine

Grenze überschritten wird.







