Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zum EU-Winterpaket: Ein eiliges Geschenk, von Claudia Bockholt

(ots) - Man kann den Kopf schütteln über das

1000-Seiten-Konvolut, das die EU-Kommission den Mitgliedsländern da

unter den Baum und als Lektüre für die Weihnachtsferien ans Herz

gelegt hat. Schon wegen des gewaltigen Umfangs und der noch

einzuholenden Zustimmung der Mitgliedsstaaten wird es lange dauern,

bis aus den Gesetzesentwürfen Wirklichkeit wird. Dabei wäre es

höchste Zeit, die Verbraucher zu entlasten. In den letzten zehn

Jahren sind die Strompreise für Verbraucher im europäischen

Durchschnitt um 56 Prozent gestiegen. Die Ärmsten traf es am

härtesten: Griechenland plus 157 Prozent, Spanien plus 110 Prozent.

Es gibt also - neben dem Umweltgedanken - gute Gründe, sowohl den

Energieverbrauch zu senken, als auch die Verbraucher zu stärken. Es

kann nicht sein, dass sozial schwache Haushalte bis zu 22 Prozent

ihres Einkommens für Energie ausgeben müssten.







Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten(at)mittelbayerische.de



Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mittelbayerische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 30.11.2016 - 21:29

Sprache: Deutsch

News-ID 1431152

Anzahl Zeichen: 1218

Kontakt-Informationen:

Firma: Mittelbayerische Zeitung

Stadt: Regensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 103 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung