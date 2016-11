Neue Produktionsflächen für mehr Leistungen

Firma DBS stellt eine neue Produktionshalle in drei Wochen auf .

(firmenpresse) - Die Firma DBS Drahtbiege Solutions GmbH & Co. KG produziert Drahtbiegeteile mit jahrelangem Know-How.

Dadurch dass die Lieferzeiten immer kürzer gehalten werden müssen und Produkte schnellstes das Lager verlassen sollen ist es notwendig mit einem optimalen Lagerbestand an Roh- Hilfs- und Betriebsstoffen zu arbeiten.

Auf der einen Seite müssen Kundenwünsche schnellstes bearbeitet und ausgeliefert werden und auf der anderen Seite werden für die Ausarbeitung der Drahtbiegeteile immer verschieden Rohstoffe benötigt. Die Lieferanten brauchen teilweise einige Wochen um Draht für Hersteller von Drahtbiegeteilen auszuliefern.

Aus diesem Grund hat sich die Firma DBS Drahtbiege Solutions dazu entschlossen eine neue Lagerhalle aufzubauen. Dieser zusätzliche Lagerplatz wird die Möglichkeit bieten verschiedene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe jederzeit einsatzbereit zu haben. Somit kann schnellstens auf Kundenwünsche reagiert werden und die Biegeautomaten haben in einer gesonderten Halle genügend Platz um weiterhin Drahtdurchmesser von 1,8mm – 12,00mm zu biegen.





Kleinunternehmen 8 Mitarbeiter in der Metallbranche seit 1983 tätig

DBS Drahtbiege Solutions GmbH & CO KG

Firma DBS

Drahtbiege Solutions GmbH & Co. KG

Siemensstraße 15

96247 Michelau

Tel.: 09571/8517

Fax.:09571/8118



Marketing

Drahtbiege Solutions GmbH & Co. KG

Siemensstraße 15

96247 Michelau

Tel.: 09571/8517

Fax.:09571/8118



Firma: DBS Drahtbiege Solutions GmbH & CO KG

Ansprechpartner: Hr. Zecevic

Stadt: Michelau

Telefon: 095718517



