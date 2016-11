Was macht eine Werbeagentur aus? Auf die Kreativität und das Umsetzungsvermögen kommt es an

Was macht eine Werbeagentur aus?

(firmenpresse) - www.green-dog.de - Greendog ist Ihr Ansprechpartner und Dienstleister, wenn Sie in Ludwigsburg nach einer versierten und professionellen Werbeagentur suchen. Neben der Werbung und dem Corporate Design stehen die Ziele unserer Kunden, die Vorstellungen und die Kernbotschaft im Mittelpunkt aller Leistungen. Kreativität und Umsetzungsvermögen sind die Grundpfeiler unserer Werbeagentur und sorgen für Botschaften in der Werbung, die beim Kunden garantiert ankommen und für Aufmerksamkeit sorgen.

Was unterscheidet greendog von einer klassischen Werbeagentur?

Ihre Ideen werden nicht direkt am Computer umgesetzt. Im Gespräch mit unseren Kunden entstehen aus Ideen Bilder, die zuerst in Form einer Skizze mit Bleistift auf Papier gebracht und anschließend optimiert werden. Kunden aus Ludwigsburg und Umgebung schätzen die stilistischen Werkzeuge von greendog und erkennen in unserem Konzept für Corporate Design und Markenkommunikation einen Vorteil, der die Bekanntheit erhöht und Werbung von Mitbewerbern abhebt. Dabei bewegt sich Ihre Werbeagentur aus Ludwigsburg nicht auf klassischen Wegen und vermeidet Umwege, sodass Sie mit Ihrer Botschaft direkt ans Ziel gelangen und Ihre Zielgruppe von Ihrem Produkt, Ihrer Dienstleistung und Ihrem Image überzeugen können. Damit wir Ihre Ziele in Präzision aufgreifen und in der Werbung sowie im Corporate Design umsetzen können, steht das persönliche Gespräch vor der Auftragserteilung im Fokus. Denn nur wenn die Werbung zu Ihrem Unternehmen passt und Ihre Gedanken aufgreift, können Sie einen Mehrwert, ein Alleinstellungsmerkmal und eine gezielte Markenkommunikation bewirken. Greendog ist alternativ und kreativ, überzeugt mit Expertise und versteht es, Ihren Ideen Leben einzuhauchen und aus einem Gedanken eine Botschaft mit einzigartiger und unverkennbarer Wirkung zu gestalten.

Mit viel Phantasie und Impressionen begeistern

Das Hauptelement unserer Werbeagentur in Ludwigsburg ist die Phantasie. Mit Bleistift und Papier erwachen Gedanken zum Leben und formen sich in Bilder, von denen wir die besten Entwürfe weiter verfolgen und die Skizzen im Anschluss auf dem Computer in eine Strategie umwandeln. Unsere Werbeagentur erstellt Ihnen einzigartiges Corporate Design und sorgt dafür, dass Ihr Erscheinungsbild in der Außendarstellung ein seriöses und vertrauenswürdiges Bild von Ihrem Unternehmen schafft. Werbung ist mehr, als nur auf ein Produkt zu fokussieren und dieses ins Augenmerk der Zielgruppe zu bringen. In unserer Werbeagentur in Ludwigsburg können Sie sich auf ein Zusammenspiel aller Maßnahmen verlassen, die Ihrem Unternehmen gesteigerte Aufmerksamkeit einbringen und die Ihre Zielgruppe begeistern, die Ihr Image steigern und die überzeugen.





greendog ist als Werbeagentur zuverlässiger Partner für die Kommunikation rund um Ihr Unternehmen und Ihre Produkte. Unser Ziel ist Ihr unverwechselbares Erscheinungsbild.

greendog Markenkommunikation

greendog Markenkommunikation

Viola Kaiserauer

Helfensteiner Straße 32

71642 Ludwigsburg

info(at)green-dog.de

07141-5057028

http://www.green-dog.de



Firma: greendog Markenkommunikation

Ansprechpartner: Viola Kaiserauer

Stadt: Ludwigsburg

Telefon: 07141-5057028





