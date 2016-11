Kurzinterview: Hella von Sinnen über Jim, Lukas, Trude & Dirk ...

9 Fragen, 9 spontane Antworten

Hella von Sinnen I Credits: PlusPerfekt.de

(firmenpresse) - 9 Fragen, 9 spontane Antworten lautet das Motto beim Kurzinterview "PlusPerfekt Quickie". Hella von Sinnen stellte sich den Fragen des Online Magazins PlusPerfekt bei der Abendgala zur Wahl der "Fräulein Kurvig" im Kunstwerk in Mönchengladbach. Die Komikerin und TV Moderatorin war Ehrengast der Veranstaltung und wurde an dem Abend zur Kurvenbotschafterin 2016 gekürt. Als Preis erhielt sie die "Gläserne Kurve".

Der Award "Kurvenbotschafter" geht an Personen, Gruppen oder Organisationen, die sich mit einer guten Idee oder besonderem Engagement für Curvys einsetzen oder eingesetzt haben. 2015 ging der Preis an den Modedesigner Harald Glööckler.

Und hier geht es zum Video mit Hella von Sinnen!





