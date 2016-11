Der Eyecatcher in der Post - Die Wirkung bedruckter Umschläge

Ob sich ein Empfänger für postalische Werbung interessiert oder einen Brief direkt in den Abfall wirft, hängt maßgeblich mit der Umschlaggestaltung zusammen.

Der Eyecatcher in der Post - Die Wirkung bedruckter Umschläge.

(firmenpresse) - Bedruckte und farbenfrohe Umschläge haben sich in der Markenkommunikation bewährt und sorgen für ungeteilte Aufmerksamkeit. Als Werbeagentur in Ludwigsburg wissen wir, wie ein Eyecatcher aussehen muss und wie Ihr Kuvert zum Blickfang wird. Bedruckte Umschläge verfügen über eine höhere Öffnungsrate als Kuverts, die weiß gehalten und ohne jegliches Wiedererkennungsmerkmal gestaltet sind.



Ihre Vorteile durch die greendog Werbeagentur in Ludwigsburg



Nicht nur beim Corporate Design im Internet, sondern auch bei postalischer Werbung gibt es für den ersten Eindruck keine zweite Chance. Mit bedruckten Umschlägen fallen Sie auf und erhöhen die Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe. Ein zusätzlicher Faktor ist die Geld- und Zeitersparnis, da Sie Kuverts nie mehr von Hand beschriften und manuell frankieren müssen. Durch unsere Eyecatcher hinterlassen Sie bleibende Eindrücke und bieten Ihren Kunden den Mehrwert, von Ihnen kommende Post sofort zuordnen und mit Ihrer Marke in Verbindung bringen zu können. In unserer Tätigkeit als Werbeagentur haben wir zahlreiche Umschläge bedruckt und individuell gestaltet, was bei unseren Kunden und ihrer Zielgruppe überzeugte und für Begeisterung sorgte. Ein Eyecatcher lenkt den Blick des Empfängers direkt auf das Kuvert und schürt die Neugier, sich über den Inhalt zu informieren und den Brief zu öffnen. Beauftragen Sie unsere Werbeagentur in Ludwigsburg mit der individuellen Gestaltung Ihrer Kuverts und wählen nicht nur im Corporate Design für Ihre Website, sondern auch im Design für Ihre Post Einzigartigkeit und einen hohen Wiedererkennungswert.



Kontaktieren Sie unsere Werbeagentur greendog, wenn Sie nach einem Alleinstellungsmerkmal suchen und Ihre Post mit einem Eyecatcher versehen lassen möchten. Wir gestalten Ihre Kuverts und designen Ihre Umschläge, womit wir die Öffnungsrate erhöhen und Ihr Unternehmen in den Fokus stellen. Unsere Dienstleistungen als Werbeagentur in Ludwigsburg erhalten Sie zu fairen Konditionen und können sich auf Kreativität verlassen, mit der wir Ihre Ideen umsetzen und Ihr Unternehmen mit einem modernen und seriösen Image auf dem Markt positionieren. Nutzen Sie die Vorteile von Corporate Design und bedruckten Umschlägen als Eyecatcher und beauftragen greendog als Werbeagentur, bei der Sie Ihre Markenkommunikation aus einer Hand erhalten und sich auf eine steigende Bekanntheit konzentrieren können.









http://www.green-dog.de



greendog ist als Werbeagentur zuverlässiger Partner für die Kommunikation rund um Ihr Unternehmen und Ihre Produkte. Unser Ziel ist Ihr unverwechselbares Erscheinungsbild.



greendog Markenkommunikation

Helfensteiner Straße 32, 71642 Ludwigsburg

