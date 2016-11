Roland Rube und Ariane Kranz On Air: Moin, Moin, Moin

Moin, Moin, Moin

(firmenpresse) - In der aktuellen Sendung informieren die Gastgeber Roland Rube und Ariane Kranz über das neue CD-Album der Söhne Hamburgs. Das Album "Moin, Moin, Moin" erscheint am 2. Dezember 2016.

(Fortunator Musik GmbH) "Söhne Hamburgs, das sind Joja Wendt, Stefan Gwildis und Rolf Claussen, feiern Weihnachten in der Barclaycard Arenaam 18. Dezember 2016. Warum nicht auch mal zur Weihnachtszeit richtig auf den Putz hauen!? Sie sind die Supergroup des norddeutschen Understatements, eine Best-Ager-Boyband mit Kreischfaktor.

Und weil die Söhne Hamburgs, also Soulman Gwildis, Tasten-Wizzard Wendt und Allrounder Claussen sich nichts sehnlicher wünschen, als dieses Jahr mit allen Hamburger Fischköppen, Speckgürtelbewohnern und andern Dösbaddeln Weihnachten zu feiern, wird am 18. Dezember die Barclaycard Arena vorweihnachtlich zur knuffigen Hütte umdekoriert.

Die "Heiligen Drei aus der Hansestadt" laden ein zu einem prächtigen Konzert mit illustren Gästen.

(Quelle: Fortunator Musik GmbH)

Das Portfolio von audioway MUSIC & MEDIA beinhaltet unter anderem das Produzieren von Medieninhalten, wie z.B. O-Töne, Interviews und Radio Shows - aktuell das Sendeformat "On Air" mit Roland Rube & Ariane Kranz.

