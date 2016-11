Roland Rube und Ariane Kranz On Air: Kinderplatte

Roland Rube und Ariane Kranz On Air: Kinderplatte

(firmenpresse) - In der aktuellen Sendung informieren die Gastgeber Roland Rube und Ariane Kranz über das neue CD-Album "Kinderplatte" der Sängerin Claudia Koreck.

(ELE/Honu Lani Records) Eine Familienangelegenheit für alle Familien: Claudia Korecks "Kinderplatte" - Claudia Koreck, preisgekrönte Singer-Songwriterin aus Traunstein, veröffentlicht ein Album für die ganz jungen Hörer und ihre Eltern - auf Hochdeutsch und mit ungewöhnlichem Konzept. Zu den tierischen Gute-Nacht-Geschichten präsentiert die zweifache Mutter begleitende, handgemachte Songs mit schöner Botschaft für Außenseiter: "Ihr seid genau richtig, wie ihr seid."

Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, bis Stinktier Rudi und seine Freunde aus dem Wald groß herauskommen würden. Zum einen, weil Claudia Koreck zum Geschichtenerfinden regelrecht gezwungen wurde, dafür sorgten schon ihre beiden Kinder Timmi (6) und Lani (2). Zum anderen, weil der Wunsch, irgendwann ein Album für die sehr jungen Hörer zu machen, schon etwas länger in der Traunsteiner Singer-Songwriterin schlummerte. Außerdem kann Koreck vieles, aber eines, das kann sie nicht: nicht kreativ sein.

"Timmi wollte immer Geschichten", erzählt die junge Mutter. Also hat sie sich Figuren ausgedacht, die spannende Abenteuer erlebten. Rudi zum Beispiel, das Stinktier, das gerne Partys feiert, aber leider sehr streng riecht. Irgendwann hat Koreck die tierischen Erzählungen aufgeschrieben. Später kam Gesang ins Spiel. "Nur Geschichten wäre mir zu wenig gewesen", sagt sie, "ich bin ja Musikerin!" In den hübschen Miniaturen geht es um das Anderssein, um Außenseiter, um Liebe, Freundschaft und Lebensfreude.

Was vor ein paar Jahren spielerisch begann - selbstverständlich unter der Aufsicht des kritischen Nachwuchses -, darf nun in eine professionelle CD münden: Claudia Koreck, kürzlich 30 geworden, bringt eine Kinderplatte heraus. Eine, die auch so heißt: "Kinderplatte". Das Konzept des herzigen Werks besteht darin, Gute-Nacht-Geschichten und Lieder zusammenzubringen. Sechs Hörspielepisoden, sechs begleitende Songs. Keine endlos lange Riesengeschichte, sondern liebevolle Häppchen. Erzählt und gesungen von der vielseitigen Musikerin ("Fliang"), aufgenommen in den eigenen Honu-Lani-Studios in Traunstein.

Gunnar Graewert, der die musikalische Illustration bei den Geschichten übernommen und das Album produziert hat, komponiert seit einigen Jahren vor allem für den Disney Channel Musik. Und auch Claudia Koreck hat Erfahrung mit Disney, was für das Familienprojekt durchaus hilfreich war. Unter anderem hat sie für "Disney Junior" das Gute-Nacht-Lied "Lalelu" gesungen. Mit bisher 21 Millionen Abrufen ist es das erfolgreichste Disney-YouTube-Video der Geschichte.

Keine Frage, die Kinderplatte ist anders als alles, was Claudia Koreck in ihrer mehr als zehnjährigen Karriere gemacht hat. Dennoch fügt sie sich prima in ihr Werk. "Die Themen, die mich bewegen, verarbeite ich in meinen Songs." Das war schon immer ein Grundsatz von Koreck. Nun, in ihren jungen Elternjahren, schleichen sich eben auch Kinderthemen mit ein.

(Quelle: ELE/Honu Lani Records)

Auf der Internetseite www.audioway.de finden Sie Informationen zu den "On Air"-Sendezeiten, Erstausstrahlungen und Wiederholungen.

audioway

MUSIC & MEDIA

Roland Rube & Ariane Kranz

Postfach 150107

10663 Berlin

Germany

+49 (0)30 80205848

www.audioway.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.audioway.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Portfolio von audioway MUSIC & MEDIA beinhaltet unter anderem das Produzieren von Medieninhalten, wie z.B. O-Töne, Interviews und Radio Shows - aktuell das Sendeformat "On Air" mit Roland Rube & Ariane Kranz. In der Radio Show "On Air" werden überwiegend Inhalte aus der Entertainmentbranche präsentiert. In Rundfunk und TV laufen erfolgreiche Themen von audioway, wie z.B. die Titel "Wenn ich mich verlieb", "Caipirinha", sowie "California Sunshine" und "On A Perfect Day".

Dies ist eine Pressemitteilung von

audioway MUSIC& MEDIA

PresseKontakt / Agentur:

audioway MUSIC & MEDIA

Roland Rube

Postfach 150107

10663 Berlin

rolandrube.audioway(at)freenet.de

+49 (0)30 80205848

http://www.audioway.de



Datum: 01.12.2016 - 00:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1431169

Anzahl Zeichen: 3800

Kontakt-Informationen:

Firma: audioway MUSIC& MEDIA

Ansprechpartner: Roland Rube

Stadt: Berlin

Telefon: +49 (0)30 80205848





Diese Pressemitteilung wurde bisher 67 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung